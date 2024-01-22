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النواب يقر الحصول على المعلومات والتنمية ويحيل تقرير المحاسبة لماليته

1/22/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي نواب ينتقدون مديرة ملف المرأة في الأمم المتحدة لانحيازها
تعديل نيابي مقترح على قانون الانتخاب حول رفع عدد القوائم المحلية وارساله للحكومة
استكمل مجلس النواب بعد 5 جلسات متواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واقر مشروع قانون التنمية الاجتماعية الذي جاء لتمكين الوزارة من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، وضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وقرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب الى الحكومة لأرسال مشروع قانون معدل خلال الدورة العادية الحالية، وقال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ان مذكرة نيابية وقع عليها 104 تطالب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب المتعلقة بالعتبة في القائمة المحلية، وتم تحويلها الى اللجنة القانونية التي ناقشتها بشكل تفصيلي.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات ان اللجنة ناقشت المذكرة التي تطالب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب والمتعلقة بالعتبة في الدائرة المحلية بحيث يتضمن ذلك ان يكون عدد القوائم الفائزة بالدوائر المحلية 3 مقاعد على الأقل.
وفي الجلسة انتقد النائبان خليل عطية وصالح العرموطي المدير التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث حول العدوان على غزة، الذي يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في القطاع والتي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين، ويساوي بين الضحية والجلاد بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه.
واحال مجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، إلى لجنته المالية ومنحه صفة الاستعجال.
واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
وقال رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.
وأعرب الخصاونة عن تقديره لديوان المحاسبة "المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة"، وللجهد الذي قدمته إدارتها الجديدة والمتجددة التي ستلقى من هذا المجلس ومن الحكومة كل الدعم في المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات".
وأضاف رئيس الوزراء لمسنا في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قدرا كبيرا من التقدم في العمل والطرح، مقدما التحية لرئيس ديوان المحاسبة على عمله الدؤوب باتجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدولية ومنهاج عمل ديوان المحاسبة الذي تدعمه الحكومة كمؤسسة دستورية مستقلة رقابية تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.
وبلغ إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق ما أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحا أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين، إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.
وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى، وان زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية؛ إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28%، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع إلكتروني.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فقد ايد النواب ما ورد من تعديلات وخاصة ما يتعلق بوجود نقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل، ونص القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، اما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.
وبموجب مشروع القانون فانه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ومنح مشروع القانون المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص، وقرأ النواب الفاتحة على روح النائب الأسبق صدقي الشبطات.

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