الأردن على أبواب منخفضين جويين.. أحدهما من الدرجة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يسود المملكة طقس بارد
ليلا، اليوم الاثنين، مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة بعد منتصف الليل.
أما يومي الثلاثاء
والأربعاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي يصنف من الدرجة الأولى، ويطرأ انخفاض آخر
على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة في مختلف المناطق.
ويتوقع هطول الأمطار
على فترات في المناطق الشمالية، وأجزاء من المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية
الجنوبية.
وتكون هناك فرصة لسقوط
زخات من الأمطار الخميس، في أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية.
أما الجمعة، فتتأثر
المملكة بكتلة هوائية باردة جديدة ومنخفض جوي، "سيتم تصنيفه لاحقاً"،
بحسب موقع "طقس العرب".
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