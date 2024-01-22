Tuesday, 23 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن على أبواب منخفضين جويين.. أحدهما من الدرجة الأولى

1/22/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسود المملكة طقس بارد ليلا، اليوم الاثنين، مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة بعد منتصف الليل.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي يصنف من الدرجة الأولى، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة في مختلف المناطق.

ويتوقع هطول الأمطار على فترات في المناطق الشمالية، وأجزاء من المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية الجنوبية.

وتكون هناك فرصة لسقوط زخات من الأمطار الخميس، في أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية.

أما الجمعة، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جديدة ومنخفض جوي، "سيتم تصنيفه لاحقاً"، بحسب موقع "طقس العرب".

MENAFN22012024000072011014ID1107752757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث