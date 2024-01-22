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رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من شباب كلنا الأردن

1/22/2024 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، يوظف مكانته الدولية من أجل حشد دعم دولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة

المتحدثون: الأردن، بقيادته الحكيمة وشعبه، سيبقى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها

عمان- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من هيئة شباب كلنا الأردن من المفرق، في لقاءين منفصلين.

واستهل العيسوي اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزاز جلالته بالشباب وبجميع الأردنيين.

وأكد العيسوي، خلال حديثه في اللقاءين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جهودا إقليمية ودولية مكثفة ومتواصلة من أجل وقف هذا العدوان وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للأهل في غزة.

وقال إن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه، كان وسيبقى السند القوي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة.

ولفت العيسوي إلى أن جلالة الملك يركز، خلال مباحثاته واتصالاته مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، ومنذ بدء العدوان، على مواقف الأردن الصلبة الداعمة للشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لوقف العدوان والتحذير من تداعيات استمرار على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في غزة.

وأشار إلى مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما امتداد للدولة الفلسطينية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وبين أن الأردن يوظف مكانته الدولية من أجل حشد دعم دولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، وتسليط الضوء على حجم المأساة التي يواجهها، وحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وهو ما أثر على مواقف العديد من الدول إزاء ما يجري في قطاع غزة.

ولفت العيسوي إلى دور جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تضع من خلال الرأي العام العالمي في صورة ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من ظلم وقتل وتدمير من خلال مقابلات أجرتها مع محطات تلفزة عالمية ونشر مقالا في صحف عالمية واسعة الانتشار.

واستحضر العيسوي، في حديثه، الموقف الهاشمي الشجاع لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي حرص على الإشراف المباشر على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني إلى غزة، ومرافقة سموه لبعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعته الحثيثة للمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للأشقاء في غزة، التي تتواصل منذ بدء العدوان.

كما لفت إلى شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عندما شاركت في عمليات إنزال المساعدات الطبية والإغاثية الخامسة للمستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات الإنزال في مثل هذا الظروف.

وأكد أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك، سيواصل جهوده لضمان وصول تدفق المساعدات الإنسانية على غزة والضفة الغربية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات الطبية والعلاجية وبكل الوسائل الممكنة.

ولفت إلى أن الأردن فتح ابوابه لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، وكذلك المرضى المحولين من القطاع لعلاجهم في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

وقال العيسوي إن الأردن، ومنذ نشأته، كان ولا زال وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين، وستبقى مواقفه، بقيادته الهاشمية، ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية مركزية بالنسبة له، ويشكل الحل العادل والشامل لها، مصلحة وطنية عليا.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيواصل حمل أمانة المسؤولية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، النابعة من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات وحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الأصيلة، والوقوف في وجه أي محاولات تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس.


ولفت إلى ضرورة التصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك بمواقف الأردن التاريخية، وأهمية رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية والوقوف في خندق الوطن، خلف القيادة الهاشمية.

وقال العيسوي إن من حق الأردنيين أن يفتخروا بالوطن ومنجزاته، وبقائد مسيرته ومواقفه المشرفة، وأن يبرزوا رسالته العروبية والإنسانية والدفاع عنها في جميع المنابر الدولية.

بدورهم، أكد الحضور أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن القدس ومقدساتها ودعم الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس.

وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لمواقفه.

وقالوا إن جميع الأردنيين يقفون كتفا بكتف، مساندين لجلالة الملك في جهوده، وداعمين لجميع مواقفه، التي تعبر عن وجدان وضمير جميع الأردنيين.

وأشادوا بالمساعي والتوجيهات الملكية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بكسر الحصار عن غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عمليات إنزال جوي مظلي، نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، بالإضافة الى المساعدات الأردنية التي تتواصل للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

ولفتوا إلى أن جلالة الملك يكرس جهوده واتصالاته لتكون القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة جميع المحافل الدولية، وبذل كل ما من شأنه دعم نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقالوا إن مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ليست غريبة عن الهاشميين، الذين قدموا ويقدمون التضحيات للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها.

وأكدوا أن الأردن، بحكمة قيادته ووعي الأردنيين وحالة التلاحم بينهما، سيبقى حصنا منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره، مشددين على أنهم سيتصدون، وجميع الأردنيين، لكل دعاة الفتنة والتشكيك وبث الإشاعات المغرضة.

ونوهوا إلى أهمية دور الشباب في إبراز مواقف الملك الشجاعة والمتقدمة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة للدفاع عن الأردن وقيادته.

ولفتوا إلى أهمية مضامين مقابلات لجلالة الملكة رانيا العبدالله مع محطات تلفزة عالمية، ومقالها في صحيفة الواشنطن بوست، توضيح حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية من دمار وقتل، للرأي العام العالمي.

واشادوا جهود سمو ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، وحرصه على مرافقة بعثة المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، وإشرافه الميداني المباشر على إرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية المتواصلة للأشقاء الفلسطينيين.

وثمنوا شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، التي شاركت في عملية إنزال جوي لمساعدات ومستلزمات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

كما حيوا جهود نشامى الخدمات الطبية الملكية العاملين في المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، ودورهم في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية من مرضى ومصابين.

ولفتوا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشادوا بجهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يذودون عن حمى الوطن ويحافظون على منجزاته وصون مقدراته، ويستمرون في تقديم التضحيات من أجل حماية وأمن استقرار الأردن.

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