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العودات يدعو لقيادات إدارية غير مرتجفة

1/22/2024 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقد النائب عبد المنعم العودات تكرار المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا أن ذلك أمر مؤسف، ويجب الانتباه إليه وتصويبه.

وتابع العودات إبان مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022: لو استعرضنا تقارير ديوان المحاسبة في السنوات قبل هذه الحكومة وهذه الحكومة نجد أنها من النوع ذاته، وهنا أستخلص ما هو السبب الذي يدفع الإدارة إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات، فقانون ديوان المحاسبة منح مهلة معينة للإدارة للإجابة على الاستيضاحات المقدمة إليها في المخالفة التي ترتكبها والإدارة العامة لا تلتفت ولا تستجيب لطلب ديوان المحاسبة في تصويب هذه المخالفة ضمن المدة القانونية التي حددها القانون.

وقال إن القانون ينص على الرد والتصويب خلال 30 يوما، لكن جرى العرف ومنذ عقود طويلة بأن لا يتم الالتفات لمثل هذا النص الموجود في القانون، داعيا لأهمية تفعيل تلك النصوص القانونية.

وأعرب العودات عن استبشاره خيرا بإدارة الديوان الحالية والتي كشفت عن خطة جديدة للإدارة، وإعداد التقارير وفق رؤية منهجية حديثة، مؤكدا دعم ديوان المحاسبة بشكل دائم.

وأضاف أن فكرة ديوان المحاسبة- هذه المؤسسة الدستورية- أنها تأخذ بالرقابة اللاحقة ولم نأخذ بالرقابة المسبقة، والرقابة اللاحقة تأتي بعد أن يتخذ أو تتخذ الإدارة قرارها، مشيرا إلى أن الأصل أن رقابة ديوان المحاسبة هي رقابة لاحقة ولم نأخذ بالرقابة المسبقة والقائد الإداري يعرف عمله ويتخذ قراره دون تردد.

واعتبر العودات أن الإدارة العامة هي العمود الفقري الذي يحمل أجهزة الرقابة الداخلية داخل المؤسسة، وهو المرشد الموجه للقائد الإداري وضعف الأجهزة الرقابية هي ضعف الإدارة؛ لذلك بات واجبا أن تكون الأجهزة الرقابية الداخلية قوية ولديها المكنة اللازمة للمعرفة والأدوات لفحص المخالفات ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.

ولفت إلى أن المخالفات التي يتم الإشارة إليها من قبل ديوان المحاسبة أصبحت تضعف ثقة الناس بالإدارة ولهذا نحن بحاجة لإداريين أقوياء، معربا عن تفاؤله بإدارة ديوان المحاسبة الحالية وأن يتم تغيير المنهجية ويكون هناك متابعة للاستراحات حتى نصل إلى الهدف الذي نريده جميعا.

MENAFN22012024000072011014ID1107752755

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