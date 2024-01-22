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البنك المركزي والعربية لحماية الطبيعة يزرعان 500 شجرة تمكيناً للنساء في الأغوار الجنوبية

1/22/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استكمالاً للشراكة المثمرة بين العربية لحماية الطبيعة والبنك المركزي، وبتنسيق من قسم المسؤولية المجتمعية في البنك، غرس 50 موظفاً متطوعاً 500 شجرة مثمرة من الحمضيات المتنوعة في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، بالتعاون مع جمعية سيدات عين عباطة للمرأة الريفية الخيرية، وجمعية النميرة البيئية، بمشاركة 24 سيدة من اللواء.
ويأتي النشاط ببعده التنموي المستدام تمكيناً للسيدات اللواتي قررن استكمال عملهن في الزراعة، في مجتمعات فلاحية يقوم اقتصادها على خير الأرض. وتعد الأغوار الجنوبية أحد أخصب المناطق الزراعية في المملكة لكن في الوقت ذاته تبقى مساحة واسعة فيها غير مستغلة.
وتقدر مديرية الزراعة في الأغوار الجنوبية مساحة الأراضي هناك بنحو 50 ألف دونم، تتم زراعة 70% منها وتشكل الأشجار المثمرة 9% فقط من مساحة الأراضي المزروعة، مما يفتح آفاقاً لدعم المجتمعات المحلية بزيادة عدد الأشجار المثمرة وتوسيع النشاطات الزراعية المرتبطة بها.
يذكر أن العربية لحماية الطبيعة، زرعت مع بداية الموسم الزراعي 2023 -2024 وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين أكثر من 10 آلاف شجرة مثمرة متنوعة في لواء الأغوار الجنوبية دعماً لصغار المزارعين في المنطقة، وتعزيزاً للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة.





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