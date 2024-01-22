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القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

1/22/2024 2:29:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي/ خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات طبية.

وتحمل الطائرة نوع IL-76، 45 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم يد العون والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومساندة القطاع الصحي في القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.

يشار إلى أن الطائرة غادرت صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية/ مطار العريش، تمهيداً لإرسال المساعدات برًّا إلى غزة عبر معبر رفح.

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