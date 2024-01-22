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بشاعة الاستغلال الرأسمالي.. متى تنتهي؟

1/22/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام "ماركس"
نحن نعيش اليوم في ظل نظام رأسمالي من أجل بقائه نراه يؤجج الصراع بين الطبقات. ثمة طبقة مترفة لا تتجاوز (1 %) تستحوذ على حوالي (99 %) من الناتج العالمي بينما غالبية البشر لا تنال الا الفتات من هذا الناتج والذي لا يكاد يغطي احتياجاتها الأساسية من طعام ومسكن وملبس.
حين عمل ماركس نظريته "فائض القيمة" ماذا كان هدفه؟ كان هدفه إبراز بشاعة استغلال النظام الرأسمالي لعرق الطبقة العاملة. كان هدفه ان يظهر للعالم ان ما يحصل عليه العامل من السلع التي ينتجها بالكاد يغطي ضرورات حياته. الطبقة البرجوازية هي التي تحصل على نصيب الأسد -اذا جاز التعبير-.
من هنا نجد الصراع محتدماً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية.
إن النظام الرأسمالي لا يلبي طموحات وحاجات الانسان العادي. هو - وكما يشير ماركس في كتاباته- يكدّس رؤوس الأموال في ايدي عدد من الأفراد يعيشون منتفعين بين أعطاف النعيم.
إن الفلسفة الدياليكية التي دعا اليها ماركس أو ما سُميت بالمادية الجدلية هي التي تقيم علاقة إنسانية بين الانسان والطبيعة.
المنطق الجدلي الذي دعا اليه ماركس وصديقه انجلز هو الذي رسخ المادية التاريخية. وقد وضع ماركس قوانين للجدلية هي: قانون نفي النفي ووحدة صراع المتناقضات وتحول الكم الى كيف.
بالنسبة لقانون نفي النفي فهو يعني حسب المفهوم الماركسي تطور الحياة وان الذي يستمر قائماً هو "المادة".
بالطبع جوبه ماركس بخصوم كثيرين، حتى الفيلسوف هيجل نفسه عارض في فلسفته بعض ما ورد في جدلية ماركس الذي لم ينكر استفادته من هذا الفيلسوف، فلسفة هيجل مثالية.
في النظام الرأسمالي لا قيمة للفرد العادي، هو مسحوق من قبل هذا النظام. من هنا رأينا الماركسية تتصدى لهذا النظام الذي ينظر للجماهير على انها كمّ مهمل انتاجها معظمه مجيّر لفئة محدودة جداً من الرأسماليين.
الاشتراكية العلمية التي تبناها ماركس وانجلز ولينين كانت ترى ان الوعي السياسي والايديولوجي للفرد يتحدد حسب مكانة الفرد الطبقية.
المصالح الاقتصادية المشتركة هي التي يجب ان تسود وفق الاشتراكية العلمية. هل كان ماركس حالماً حين دعا الى قيام مجتمع لا طبقي كما يزعم خصومه؟
وهنا اقول في ظل النظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة لن ينشأ مثل هذا المجتمع اللاطبقي إلا إذا انهار هذا النظام المتوحش الذي تدعمه البرجوازية المستفيدة منه.
ومن ابرز علماء الاقتصاد العرب الذين هاجموا النظام الرأسمالي المتوحش عالم الاقتصاد العملاق د. سمير أمين الذي دعا الدول العربية ان تدخل في نوع من الوحدة العربية فيما بينها. وطالما لم تفعل ذلك ستبقى "دولاً تابعة".
إن السؤال الذي يجب طرحه هنا هل كان ماركس مخطئاً ام مصيباً حين ذكر في كتاباته ان مصير اي أمة من الأمم "يقررها الانتاج والثروة". هل كان مخطئاً حين ذكر ان من يمتلك وسائل الانتاج هو الذي يفرض سلطانه؟
يبقى ان اقول ان النظام الرأسمالي السائد سيهدم نفسه بنفسه إن آجلاً ام عاجلاً. لن يكون هناك استقرار عالمي الا من خلال اقامة عدالة اجتماعية، وهذه لن تسود الا بقيام ثورة ضد النظام البرجوازي المحتمي بالرأسمالية العالمية.
حين قارن ماركس بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وجد ان الأخير لو أُحسن تطبيقه لما وُجد على الارض معاناة معيشية. لكن هذا النظام الاشتراك الذي مثله سابقاً الاتحاد السوفيتي خذلته الطبقة البرجوازية في عهد غورباتشوف الذي تنكر لكل مفردات الاشتراكية العلمية وصار يمينياً متطرفاً.
لن ينعم عالمنا الاستقرار والأمن الاجتماعي الا بزوال الطبقية التي وسعت الشروخ بين الاغنياء والفقراء.
منتقدو النظام الرأسمالي كثيرون حتى من داخل اميركا نفسها.
ها هو الكاتب الأميركي جون بيلامي فوستر قال مرة عن الرأسمالية "ها نحن بعد اقل من عقدين على بداية القرن الحادي والعشرين ويبدو لنا ان الرأسمالية قد فشلت كنظام اجتماعي، فالعالم غارق في الركود الاقتصادي وأعظم معدلات اللامساواة في تاريخ البشرية وكل ذلك مصحوباً بالبطالة الهائلة والبطالة المقنعة وبالأعمال غير المستقرة، وبالفقر والجوع والحياة المهدودة، وقد وصلنا الى ما يسمونه في هذه المرحلة "دوامة الموت".!
أتساءل هنا: متى نخرج من دوامة الموت؟ متى نُغلب "الحكمة" على "الأنانية".

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