يخبزون أعلاف الحيوانات .. شهادات مروعة لغزيين يحاربون المجاعة في الشمال

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة شهاب: - إن قوات الجيش "الإسرائيلي" لم تكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.









وروى شهود عيان من سكان مدينة غزة وشمال القطاع عبر صفحاتهم الخاصة "فيسبوك" و"تويتر" إفادات مروعة حول أوضاعهم الإنسانية، التي باتوا يعيشونها في ظل استمرار القصف وحرب الجوع التي أنهكتهم، وتحولت لكابوس يخيم على حياتهم.

هاشم أبو عساكر نشر صورة تظهر "مناجاة" فتاة غزية تشكو فيها من إنعدام المواد الغذائية وانتشار الأوبئة فجاء بمطلع الرسالة: إحنا بلشنا نموت من الجوع!





أما الصحفي الفلسطيني حسام شبات فغرد عبر "تويتر": ننام الليلة في جباليا جوعى دون طعام ولا ينام الأهل في رفح من البرد في الخيام والقذائف تدك خانيونس بشكل عشوائي يا غزتنا.. يا وحدنا.. يا عجزكم.. يا عاركم!

وكتب يوسف فارس عبر حسابه" فيسبوك": العالم رح تموت جوع يا عالم كافر.

وكتب الشاب الفلسطيني عبر فيسبوك: وصفة تحضير الخبز :

كيلو طحين؛ مُتًكدِّس على المعبر ،إذا لم يكن متوفراً يستعاض عنه بعلف تسمين الأرانب من شمال غزة. ويخلط بالكثير من الصبر و التخاذل والصمت.





تحمل المسؤولية

وفي ذات السياق، حذر خبراء من خطر الإبادة الجماعية مرات عدة، مذكرين جميع الحكومات بأن عليها واجب منع الإبادة. وأكدوا أن الاحتلال لا يقتل الفلسطينيين المدنيين فقط من خلال قصفه العشوائي الذي يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، ولكنه أيضا يفرض بشكل متعمد معدلات مرتفعة من المرض وسوء التغذية لفترات طويلة، بالإضافة إلى خلق حالات جفاف ومجاعة من خلال تدمير البنية التحتية المدنية.



ودعا الخبراء إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورا دون أي عائق لمنع وقوع لمجاعة.



وأشاروا إلى أن قلقهم من الإبادة الجماعية لا ينحصر فقط على القصف المتواصل على غزة، بل يمتد أيضا إلى المعاناة البطيئة والموت الناجم عن الاحتلال طويل الأمد والحصار والتدمير المدني الحالي.

من جانبه قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع تجاوز 25 ألفا، ووصل عدد الجرحى إلى 62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 178 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، في واحد من أكثر الأيام دموية حتى الآن خلال العدوان الإسرائيلي. وقال جيش الاحتلال إن أحد جنوده قُتل في اشتباكات مع المقاومة.

اقرأ أيضاً:

"المجاعة" تطل برأسها في غزة

أزمة إنسانية غير مسبوقة.. الاحتلال يستخدم المجاعة لضرب غزة