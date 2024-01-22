حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في
قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25295
شهيدا و63 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية،
أشارت وزارة الصحة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة ضد العائلات
في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه ما
يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا
تستطيع الوصول إليها.
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