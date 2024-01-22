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جعجع: لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة لجنّبنا البلد الكثير

1/22/2024 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكّد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، أنّ "الأوضاع غامضة في المنطقة، وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان"، مشدّدًا على أنّ "لبنان في عين العاصفة، ولكن لو كان الجيش اللبناني منتشرًا على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حاليًّا".


وأشار، في اتصال هاتفي مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية"، الّتي عُقدت في معراب، إلى أنّ "تأييد القضية الفلسطينية شيء، والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر"، لافتًا إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية مؤجّلة بلنتظار أوضاع المنطقة”.

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