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استقالة وزيرة التعليم في النرويج بسبب سرقة أبحاث طلابها.. هكذا انكشفت

1/22/2024 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقالت وزيرة الأبحاث والتعليم العالي النرويجية ساندرا بورتش، الجمعة، بعد اعترافها بصحة الاتهامات التي وجهت إليها بتزوير أطروحتها الجامعية عبر نسخها أعمال طلاب آخرين في رسالة الماجستير الخاصة بها، بما في ذلك أخطاؤهم.
الوزيرة النرويجية تعترف بالاتهامات الموجهة إليها
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوضيح اتهامها بالسرقة قالت بورتش: "ارتكبت خطأً كبيراً؛ استخدمت نصوص أطروحات أخرى من دون الإشارة إلى مصدرها. أنا آسفة".

ويذكر أنه في وقت سابق كانت وسائل الإعلام النرويجية قد تحدثت عن وجود أوجه تشابه مثيرة للشك في الأطروحة التي قدمتها بورش في عام 2014 عندما كانت طالبة، حيث كانت النصوص تضم أطروحات طلبة آخرين، والتي لم تستشهد بها بورش أو تشر إليها في خانة الاستشهادات والاقتباسات، بحسب موقع MMNEWS.


طالب الوزيرة النرويجية يكشف سرقتها الأدبية
وقد كشف طالب الوزيرة ساندرا بورتش عن سرقتها الأدبية في مقتطفات نشرها على موقع X (تويتر سابقاً)، حيث تبين المستندات نسخ بورش حرفياً لأقسام كاملة من أطروحات طلابها، بما في ذلك الأخطاء المطبعية.

وكان رئيس الوزراء جوناس جار ستور قد ذكر في بيانه الخاص في مؤتمر صحفي عرضته وسائل إعلام نرويجية يوم السبت، بعد قبول استقالة الوزيرة، أنه "كان من الصعب عليها أن تحظى بالثقة اللازمة من الآخرين كوزيرة للتعليم العالي".

كما أفاد أن ساندرا لم تقم بإبلاغه بسرقتها الأدبية وقرارها بالاستقالة سوى بعد ظهر الجمعة فقط، عندما كان في رحلة عمل تابعة للوزارة في شمال النرويج، وأنها "لم تكن رسالة لطيفة لتلقيها".

وتعتبر هذه الاتهامات محرجة بشكل خاص بالنسبة لبورش؛ لأنها قررت في الأسبوع الماضي رفع قضية إلى المحكمة العليا التي تمت تبرئتها منها بعد الاستئناف، تتعلق بتهمة الانتحال الذاتي واستخدام مقاطع من عملها.

وكانت بورش بالفعل سياسية معروفة في حزب الوسط عندما قدمت أطروحة ماجستير في عام 2014، تتعلق بأنظمة السلامة في قطاع النفط.

كما قادت منظمة الشباب التابعة للحزب من عام 2011 إلى عام 2013.

وكانت عضواً في المجالس البلدية ومجالس المقاطعات في منطقتها الأصلية ترومسو في شمال النرويج، ولعبت دور عضو في البرلمان عندما اختارها زعيم حزب الوسط للعمل كوزيرة للزراعة في الحكومة الجديدة لعام 2021.

وتأتي استقالتها بعد عدة استقالات أخرى من الحكومة نفسها في الأشهر الأخيرة، والتي ترجع عادة لقضايا تضارب المصالح. -عربي بوست

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