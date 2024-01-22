إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين
التاريخ
1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
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