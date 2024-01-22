جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط في معارك غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 ضباط، اثنان منهم برتبة رائد والثالث برتبة نقيب، في معارك غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة.
وأضاف أن الضباط القتلى الثلاثة هم نائب قائد كتيبة وقائد سرية وقائد فصيلة بالكتيبة 202 بلواء المظليين.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 535 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)
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