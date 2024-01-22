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جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط في معارك غزة

1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 ضباط، اثنان منهم برتبة رائد والثالث برتبة نقيب، في معارك غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة.
وأضاف أن الضباط القتلى الثلاثة هم نائب قائد كتيبة وقائد سرية وقائد فصيلة بالكتيبة 202 بلواء المظليين.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 535 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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