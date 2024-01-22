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سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية غرب خان يونس

1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت دبابة وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف صاروخية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.-(وكالات)

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