سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية غرب خان يونس

سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية غرب خان يونس
التاريخ
1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت دبابة وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف صاروخية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.-(وكالات)
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