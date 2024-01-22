بدون صفقات ومخادعات.. وعدتم؟ أوفوا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: عدي شورتس
قادة المستوى السياسي والعسكري وعدوا مواطني إسرائيل بعد فظائع 7 أكتوبر بأن ما كان لن يكون، وأنهم لن يسمحوا للأحداث الصادمة أن تتكرر. بعد أن كانوا مسؤولين، كلهم، من جنرالات هيئة الأركان وحتى وزراء الحكومة ورئيسها – عن الإخفاق الأكثر رعبا في تاريخ إسرائيل، فإن الحد الأدنى المطلوب مهم هو أن يوفوا بوعدهم ويواصلوا الحرب حتى تحقيق أهدافها.
إن الدعوات لوقف الحرب الآن هي دليل على ضعف عقلي لا يطاق. فليست العظمة العسكرية للجيش الإسرائيلي هي التي توجد قيد الاختبار في أرجاء الشرق الأوسط كله بل وأيضا قوة روح الشعب في إسرائيل. فإذا كنا بالفعل أمة تحب الحياة ونرغب في أن نواصل الوجود في المنطقة الوحشية والعنيفة التي تسمى الشرق الأوسط، فإن علينا أن نواصل الحرب حتى تقويض القدرات العسكرية والسلطوية لحماس – بالضبط مثلما وعدتنا القيادة الإسرائيلية.
في الاختيار الوحشي بين تحرير الرهائن مقابل وقف الحرب (إذا كان مثل هذا العرض قائما بالفعل) وبين إنهاء القتال، حتى بثمن حياة اكثر من 100 إسرائيلي أحياء تحتجزهم حماس، فلا يوجد أي شك في أن مصلحة العموم تتغلب. قيادة مسؤولة ومتوازنة يجب عليها دوما أن تفكر بمصلحة عموم السكان. الحزن المفهوم والذي لا يطاق لعائلات المخطوفين ليس بوصلة جيدة لاتخاذ القرارات. رباطة الجأش والتفكر وأساسا أخذ مصالح إسرائيل للمدى البعيد في الحسبان، تملي استمرار القتال.
التجربة الأميركية
لكثير من المحافل في الساحة الدولية توجد مصلحة في وقف القتال أو تقليص مداه. الولايات المتحدة معنية بتحديد القتال وعدم السماح له أن ينزلق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، وبالأساس الامتناع عن مواجهة مباشرة مع إيران. في سنة انتخابات تسعى الإدارة الأميركية للامتناع عن مواجهة عالمية واسعة، كفيلة أيضا بأن تشرك الصين وروسيا، رغم أنهما مشاركتان في النزاع منذ زمن بعيد. التجربة الأميركية المؤكدة وعديمة الجدوى هذه تعبر عن مصالحهم في السياسة الخارجية. ينبغي احترام مصالح صديقتنا الأكبر والأهم، لكن لا يجب تفضيلها على المصالح الأساسية والوجودية لمواطني إسرائيل. ليس لنا ترف الإتجار بالاحتياجات الأكثر أولية لكل مجتمع بشري بصفته هذه – وعلى رأسها ضمان الحياة نفسها.
كما أن المطالبة من الداخل ومن الخارج لعرض رؤيا لـ "اليوم التالي" لا تبعث في مثل هذه الظروف اكثر من الهزء. كل محاولة لإعمار غزة أو منع القطاع من أن يصبح المرة تلو الأخرى مربض إطلاق للهجمات ضد إسرائيل تفترض بداية القضاء التام على حماس.
من مثل الأميركيين يعرفون هذا. قبل أن يصمم الاميركيون اليابان كأمة محبة للسلام وودية في نهاية الحرب العالمية الثانية، اسقطوا عليها قنبلتين ذريتين، اوقعوا خرابا لا يقدر على عشرات المدن اليابانية وقتلوا حسب التقديرات نحو مليون مواطن ونحو مليوني جندي آخرين من أصل سكان بنحو 70 مليون نسمة. إذا ما حسبنا هذه النسبة مع حجم السكان في قطاع غزة سنحصل على نحو 90 ألف قتيل أكثر بثلاثة أضعاف حتى من التقارير (المبالغ فيها أغلب الظن) لحماس. الاستنتاج يجب أن يكون واضحا: لا صفقات مخطوفين، لا ضغط دولي ولا مخاداع "اليوم التالي" يمكنها أن تحل محل الحسم العسكري لحماس في ميدان المعركة. واجب الولاء الأساس للقيادة الإسرائيلية هو للمواطنين في إسرائيل. ولهذه القيادة ينبغي أن نقول بشكل واضح: وعدتم؟ أوفوا.
*باحث في معهد مسغاف للاستراتيجية الصهيونية
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