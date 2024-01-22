بدون صفقات ومخادعات.. وعدتم؟ أوفوا

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: عدي شورتس

قادة المستوى السياسي والعسكري وعدوا مواطني إسرائيل بعد فظائع 7 أكتوبر بأن ما كان لن يكون، وأنهم لن يسمحوا للأحداث الصادمة أن تتكرر. بعد أن كانوا مسؤولين، كلهم، من جنرالات هيئة الأركان وحتى وزراء الحكومة ورئيسها – عن الإخفاق الأكثر رعبا في تاريخ إسرائيل، فإن الحد الأدنى المطلوب مهم هو أن يوفوا بوعدهم ويواصلوا الحرب حتى تحقيق أهدافها.

إن الدعوات لوقف الحرب الآن هي دليل على ضعف عقلي لا يطاق. فليست العظمة العسكرية للجيش الإسرائيلي هي التي توجد قيد الاختبار في أرجاء الشرق الأوسط كله بل وأيضا قوة روح الشعب في إسرائيل. فإذا كنا بالفعل أمة تحب الحياة ونرغب في أن نواصل الوجود في المنطقة الوحشية والعنيفة التي تسمى الشرق الأوسط، فإن علينا أن نواصل الحرب حتى تقويض القدرات العسكرية والسلطوية لحماس – بالضبط مثلما وعدتنا القيادة الإسرائيلية.

في الاختيار الوحشي بين تحرير الرهائن مقابل وقف الحرب (إذا كان مثل هذا العرض قائما بالفعل) وبين إنهاء القتال، حتى بثمن حياة اكثر من 100 إسرائيلي أحياء تحتجزهم حماس، فلا يوجد أي شك في أن مصلحة العموم تتغلب. قيادة مسؤولة ومتوازنة يجب عليها دوما أن تفكر بمصلحة عموم السكان. الحزن المفهوم والذي لا يطاق لعائلات المخطوفين ليس بوصلة جيدة لاتخاذ القرارات. رباطة الجأش والتفكر وأساسا أخذ مصالح إسرائيل للمدى البعيد في الحسبان، تملي استمرار القتال.

التجربة الأميركية

لكثير من المحافل في الساحة الدولية توجد مصلحة في وقف القتال أو تقليص مداه. الولايات المتحدة معنية بتحديد القتال وعدم السماح له أن ينزلق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، وبالأساس الامتناع عن مواجهة مباشرة مع إيران. في سنة انتخابات تسعى الإدارة الأميركية للامتناع عن مواجهة عالمية واسعة، كفيلة أيضا بأن تشرك الصين وروسيا، رغم أنهما مشاركتان في النزاع منذ زمن بعيد. التجربة الأميركية المؤكدة وعديمة الجدوى هذه تعبر عن مصالحهم في السياسة الخارجية. ينبغي احترام مصالح صديقتنا الأكبر والأهم، لكن لا يجب تفضيلها على المصالح الأساسية والوجودية لمواطني إسرائيل. ليس لنا ترف الإتجار بالاحتياجات الأكثر أولية لكل مجتمع بشري بصفته هذه – وعلى رأسها ضمان الحياة نفسها.

كما أن المطالبة من الداخل ومن الخارج لعرض رؤيا لـ "اليوم التالي" لا تبعث في مثل هذه الظروف اكثر من الهزء. كل محاولة لإعمار غزة أو منع القطاع من أن يصبح المرة تلو الأخرى مربض إطلاق للهجمات ضد إسرائيل تفترض بداية القضاء التام على حماس.

من مثل الأميركيين يعرفون هذا. قبل أن يصمم الاميركيون اليابان كأمة محبة للسلام وودية في نهاية الحرب العالمية الثانية، اسقطوا عليها قنبلتين ذريتين، اوقعوا خرابا لا يقدر على عشرات المدن اليابانية وقتلوا حسب التقديرات نحو مليون مواطن ونحو مليوني جندي آخرين من أصل سكان بنحو 70 مليون نسمة. إذا ما حسبنا هذه النسبة مع حجم السكان في قطاع غزة سنحصل على نحو 90 ألف قتيل أكثر بثلاثة أضعاف حتى من التقارير (المبالغ فيها أغلب الظن) لحماس. الاستنتاج يجب أن يكون واضحا: لا صفقات مخطوفين، لا ضغط دولي ولا مخاداع "اليوم التالي" يمكنها أن تحل محل الحسم العسكري لحماس في ميدان المعركة. واجب الولاء الأساس للقيادة الإسرائيلية هو للمواطنين في إسرائيل. ولهذه القيادة ينبغي أن نقول بشكل واضح: وعدتم؟ أوفوا.

*باحث في معهد مسغاف للاستراتيجية الصهيونية