بقلم: أسرة التحرير

في 14 كانون الأول انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا جثث الجنديين رون شرمان ونيك فايزر والمواطن الياهو طوليدانو الذين اختطفوا في 7 أكتوبر. بعد نحو شهر من ذلك سلم الجيش عائلات الثكلى تقرير التشريح الجنائي وبلغ عن العثور على الضحايا مما يثير أسئلة صعبة ومقلقة تتطلب استيضاحا وكشفا جماهيريا.

الأسئلة طرحتها بكل حدتها معيان شرمان، ام رون. في بوست نشرته على الفيسبوك اتهمت شرمان الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها بغاز سام، ضخ الى نفق احتجز فيه المخطوفون الذين شكلوا مثابة "درع بشري" لمسؤول حماس احمد غندور. "نتائج التحقيق: رون بالفعل قتل"، كتبت الام. "ليس على ايدي حماس... ليس بنار بالخطأ، ليس بنار صديقة، قتل مع سبق الإصرار. قصف بغاز سام... بالفعل، وجدوا أن لرون أيضا بضعة أصابع محطمة، اغلب الظن عقب محاولاته اليائسة للخروج من قبر السم". على حد قولها، "رون اختطف بسبب اهمال اجرامي من كل كبار رجالات الجيش والحكومة الخربة، ممن أعطوا الأوامر بتصفيته كي يغلقوا الحساب مع مخرب ما متعطش للدم، لكن إضافة لذلك أيضا غبي ما حقا يدعى غندور من جباليا.

الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري عقب بتملص. على حد قوله لم يكن ممكنا التحديد مما مات المخطوفون الثلاثة، و "في هذه المرحلة لا يمكن استبعاد أو تأكيد انهم قتلوا نتيجة خنق، اختناق، تسميم أو بأثر هجوم للجيش الإسرائيلي أو عملية لحماس". هذا الجواب المتملص يأتي على ما يبدو لاسكات البحث واثارة الشك في اقوال العائلة، دون نفيها مباشرة او الصدام مع أهالي ثكلى.

هذا التملص محظور قبوله. فما نشرته معيان شرمان في اعقاب الإحاطة المفصلة التي تلقتها من مندوبي الجيش لا يمكنه ان يبقى معلقا في الهواء. حتى لو لم يعمل الجيش هكذا في حالة رون شرمان، فان الأسئلة تستوجب جوابا: هل استخدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة غازات سامة كي يقتل من يتواجدون في الانفاق؟ واذا كان بالفعل تم استخدام مثل هذه الوسائل، فهل هي مسموح استخدامها حسب احكام الحرب التي ملزمة إسرائيل بها؟ واذا ما استخدمت هذه الوسائل فمن اعطى الاذن لاستخدامها؟

وكذلك: هل حياة المخطوفين لها وزنها على الاطلاق عند القرار بمعالجة الانفاق ام ان الاعتبار الوحيد في هذا الشأن هو الحاجة العملياتية للمس برجال حماس.

كل هذه الأسئلة تستوجب فحصا من جهة خارجية. جهة، تتلقى المعلومات اللازمة من الجيش ومن الحكومة وتطرح استنتاجاتها للجمهور. لا يمكن ان ننتظر ان يتم هذا الاستيضاح الحيوي "في اليوم التالي".