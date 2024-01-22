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انعدام المعرفة لثقافة الآخر

1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ميخائيل ميلشتاين

أحد الاستنتاجات المركزية للجنة التحقيق الأميركية التي فحصت سلوك وكالات الاستخبارات عشية 11 أيلول 2001، كانت أن قسما كبيرا من رجالها يفتقد القدرة اللغوية والمعرفة للثقافات الأجنبية. في أعقاب ذلك أوصي بالدفع قدما بتعلم معمق لهذه المواضيع، إلى جانب تطوير الاستخبارات العلنية التي تسمح بفهم التيارات العميقة في أوساط موضع البحث.
بعد أكثر من نحو 20 سنة، رغم أن المعلومات العلنية أصبحت في متناول اليد وأكثر غنى، أغلقت في إسرائيل وحدة "حصاب" التي كانت مؤتمنة على جمع المعلومات العلنية. في الخلفية قبعت الفرضية بأنه في وسائل تكنولوجية متطورة ستستخلص معلومات حرجة عن "الآخر"، إلى جانب الإيمان الذي يقول إن حدة التفكير "الغربي" تشكل أداة مركزية تسمح بتحليل الواقع والمستقبل، حتى دون التحكم بلغة أو بثقافة موضع البحث.
كلما انكشفت معلومات أخرى عن صورة الاستخبارات عشية هجمة 7 أكتوبر يتبين أن الفجوة المركزية لم تكن انعدام المعرفة (المعلومات المفصلة كانت موجودة قبل نحو سنة)، وأنه لا يمكن تحجيم الإخفاق بمشاكل التبليغ، اليقظة أو انعدام الانفتاحية. فأحداث 7 أكتوبر عكست أولا وقبل كل شيء انعدام فهم متطرف حول "الآخر"، فجوة عانى منها أصحاب القرار السياسي، محافل الأمن، وكذا رجال الأعلام والأكاذيب.
بالذات في المعلومات العلنية، تلك التي دحرت إلى الهوامش، انعكس منذ بضع سنوات السيناريو الذي تحقق في 7 أكتوبر، الأمر الذي انضم إلى تقارير مجندات المراقبة والاتصال التكتيكي (الذي لم يغطَ استخباريا)، والتي منها طرحت مؤشرات تدل على الهجوم المرتقب. العنوان المركزي في إعلام حماس في السنتين الأخيرتين كان "جهاد!" ليس الارتداع من إسرائيل، حفظ التهدئة أو التطلع إلى مزيد من تصاريح العمل. وسائل الأعلام إياها كانت مليئة بتوثيق التدريبات على سيناريوهات أصبحت واقعا في 7 أكتوبر، وعلى رأسها تدير العائق البري، السيطرة على قواعد وبلدات، وأخذ إسرائيليين في الأسر.
الاستنتاج البسيط، شبه المحرج، الواجب من كل المجتمع الإسرائيلي، بعد 7 أكتوبر هو أن كل من يعنى بموضع بحث أجنبي، يجب أن يتحكم بلغته ويعرف ثقافته، ولا يهم إذا كان هذا رجل استخبارات، أكاديميا أو إعلام. مثلما يتحكم كل باحث بالشؤون الأميركية تحكما جيدا بالإنجليزية ولا يعتمد على الترجمات، وكل من يعرف كخبير في الشؤون الإسرائيلية لا يعتمد على "غوغل ترانزليت" بدلا من قراءة العبرية، هكذا ملزم كل من يعنى بالشرق الأوسط بأن يتحكم بالمفاتيح الأساسية التي في ضوئها تعمل المنطقة.
هذا الاستنتاج طرح في تحليل قصور 1973، وحظي بتجسيد تشكيلي للمثقف المصري حسين فوزي الذي ادعى أمام حاييم غوري في 1977 بأنه لو كانت الاستخبارات الإسرائيلية تقرأ الشعر المصري لكانت فهمت بأنه في ضوء الإهانة الوطنية القاسية التي تكبدتها مصر في 1967، فإن حرب يوم الغفران كانت محتمة.
الدرس بالنسبة للحاجة لمعالجة فجوة انعدام المعرفة الكافية لثقافة "الآخر" كان بالتالي معروفا على مدى نصف قرن، لكنه انغرس بشكل قليل إذا كان انغرس، ونهايته أنه تسبب بتكرار الأخطاء المريرة إياها في 7 أكتوبر، وبقدر كبير حتى بحدة اكبر.
هذا بالطبع استنتاج صادم بالنسبة لعموم المجتمع الإسرائيلي المطالب بأن يقتحم "فقاعة الذكاء الاصطناعي" الذي يغرس وهما حول عظمة وتفوق على المجال وبدلا من هذا العودة إلى بساطة التعليم المنهاجي لمحيطنا. سيكون واجبا إلزام ليس فقط ضباط الاستخبارات الذين يعنون بملاحقة وتحليل "الآخر" أن يكتسبوا التحكم بلغته وثقافته، بل اكساب هذه القدرات لعموم المجتمع ونوصي بأن يتم الأمر من خلال نص تعليم العربية باللهجة الدارجة في المدارس الابتدائية بالقانون. ستكون هذه وسيلة للتعلم عن الأعداء، لتعزيز الاتصال بالأصدقاء وأساسا الفهم الدقيق والواعي للمجال الذي نعيش فيه.

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