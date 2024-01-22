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تقويض بايدن

1/22/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ناحوم برنياع
هرتسي هليفي ونصرالله، وهما شخصان يعرفان الواحد الآخر منذ زمن بعيد، يسيران هذه الأيام على شفا الهوة. أي منهما لا يريد أن يسقط ورغم ذلك فان إمكانية السقوط واقعية. في البيت الأبيض يشاهدون المسرحية بانفاس محبوسة. الخوف مزدوج: الأول، هو أن يسقط الاثنان؛ أما الثاني فهو ان يسقطا عليهم.
كل خطوة عسكرية تتم هذه الأيام هي نوع من الإشارة: عندما تهاجم إيران باكستان فهي تحذر إسرائيل من أنها إذا وسعت القتال من لبنان فإن الصواريخ ستطلق نحوها؛ عندما تصفي دولة مجهولة مسؤولا إيرانيا في سورية فإنها تحذر الإيرانيين من أنها مستعدة لمواجهة مباشرة.
الدراما على الحدود الشمالية تقترب من الحسم. طرف ما في معركة الاستنزاف المتبادلة، الطرف الإسرائيلي، يبدي بوادر استنفاد. يخيل إنها تقترب من الحسم في جبهات أخرى أيضا: في المواجهة بين نتنياهو وبايدن، في الجهود المتجددة لتحرير المخطوفين وفي الجبهة السياسية الداخلية. كله مترابط.
حاك الأميركيون رزمة مركبة، إحدى الرزم الأكثر تركيبا التي سبق أن حيكت في تاريخ الشرق الأوسط. في المرحلة الأولى يفترض بالطرفين أن يوافقا على وقف نار في غزة لزمن محدد، تحرير مخطوفين وسجناء وتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة. في المرحلة الثانية يفترض أن يتوصلا الى وقف شامل للقتال، انسحاب إسرائيل، تحرير باقي المخطوفين والسجناء، مرابطة قوة دولية في غزة وتسليم تدريجي للحكم فيها لسلطة فلسطينية معززة في ظل إشراك حماس في السلطة.
الجزرة لإسرائيل: موافقة سعودية على التطبيع؛ الجزرة للسعودية: اتفاق دفاع بينها وبين الولايات المتحدة؛ الجزرة لغزة: إعمار القطاع بأموال الدول النفطية؛ الجزرة للسلطة الفلسطينية: تعهد إسرائيلي وأميركي لحل الدولتين.
يفترض بالمسيرة أن تحل في الطريق أيضا الأزمة في الشمال: لبنان يتلقى مساعدة أميركية وعربية لاقتصاده المنهار، حزب الله ينسحب حتى ما وراء الليطاني، والسكان على جانبي الحدود يعودون إلى بيوتهم.
هل يمكن اصدار دعوات للاحتفال في ساحة البيت الأبيض؟ تماما لا، وليس فقط بسبب رفض يحيى السنوار. الخطة الأميركية وضعت نتنياهو أمام بايدن في معركة رأس برأس. لا يمكن استبعاد إمكانية أن في هذه الحرب سينتصر نتنياهو – وكأنه ينتصر.
كل شيء يبدأ في الطريقة التي رد فيها الشخصان على مذبحة 7 أكتوبر. بايدن صدم، تضامن مع إسرائيل ومد لها مساعدة غير مسبوقة. كما أنه توصل إلى الاستنتاج بأنه لم يعد يمكنه تجاهل المسألة الفلسطينية؛ فهي تضربه في الخارج وتضربه في الداخل، في داخل حزبه وناخبيه. أما نتنياهو فتوصل إلى الاستنتاج المعاكس: كل الفلسطينيين مرفوضو الاتصال. محظور الحديث معهم. محظورإعطاؤهم قوة. لا صلاح لهم. في هذه المرة رد نتنياهو كان يتوافق مع رد الشارع.
بايدن رأى فرصة: المصيبة في الغلاف سيحولها إلى اتفاق يكون بطاقة دخوله الى التاريخ؛ نتنياهو أيضا رأى فرصة: هو سيكون الرجل الذي يمنع بكلتي يديه الاتفاق الذي يؤدي الى إبادة الشعب اليهودي. من متهم بالإخفاق الأكبر سيصبح بطل الأمة. الصدام كان محتما.
هجوم نتنياهو على الخطة ادخل البيت الأبيض في حالة ضغط. ما العمل؟ هل نجرب إقناع الشركاء العرب بتخفيف حدة التعهد بدولة فلسطينية، أو العكس، نشر الخطة ومحاولة الحديث الى الرأي العام في إسرائيل من فوق رأس نتنياهو؟ إدارة أخرى كان يمكنها أن تهدد إسرائيل بالإعلان عن إعادة تقويمه. عندما اتخذ كيسنجر هذه الخطوة حيال رئيس الوزراء إسحق رابين، في آذار 1975 ارتفعت شعبية رابين في إسرائيل للحظة إلى السماء. في النهاية اضطر رابين للتنازل. "رابين وافق في آب على تنازلات لم يوافق عليها في آذار"، قضى ايتمار رابينوفيتش في السيرة الذاتية التي كتبها عن رابين.
بايدن لن يعلن عن إعادة تقويم. لا يوجد خطر كهذا لا في ذروة حرب يفتخر هو فيها بأنه يقف إلى جانب إسرائيل، بكل قلبه. في توريد السلاح أيضا لن يلمس، وليس في سنة انتخابات. لكنه كفيل بان يعرض على الإسرائيليين بديلا لما يعرضه عليهم رئيس وزرائهم: نتنياهو يعرض حربا بدون موعد انتهاء، حرب عليّ وعلى أعدائي يا رب؛ أما بايدن فيعرض تسوية يوجد فيها رهان كبير ومشاكل كبيرة، تسوية تتعارض ومصالحهم في هذه النقطة لكن يوجد فيها أمل أيضا.
لما كانت أميركا منقسمة اليوم في كل موضوع، للأسف بالنسبة لإسرائيل أيضا، يوجد لنتنياهو احتمال معقول للانتصار. لن تكون صفقة؛ لن تكون مسيرة؛ لن يتحرر مخطوفون؛ لن يكون خروج من غزة وتهدئة في الشمال وفي الجنوب؛ الابتعاد عن أميركا، عن الغرب، عن الدول العربية سيستمر. مثلما في الصراع ضد النووي الإيراني سينتصر في المعركة وسيهزم في الحرب.
عندما أسمع خطابا ملتهبا لنتنياهو في الموضوع الفلسطيني أتذكر أحد لقاءاته مع رفاق في الجانب الفلسطيني من حاجز ايرز. نحن الصحفيين نظرنا إليهما من النافذة. عرفات جاء بسيجارين كوبيين، هدية لصديق. الاثنان أشعلا السجارين ودخلا في سحابة دخان متصاعدة. تذكرت الفصل الأخير في "مزرعة الحيوانات لأورويل، الفصل الذي يرتبط فيه الأعداء في وليمة مشتركة. ذاك المشهد لم يغير رأيي في عرفات؛ غير رأيي في نتنياهو.

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