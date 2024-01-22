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هل يوسع الحوثيون دائرة استهدافهم للقوات الأميركية؟

1/22/2024 2:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعدما تلقت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن عدة ضربات من طائرات أميركية وبريطانية، جاءت وفق تصريحات البلدين لردعهم عن الهجوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يجري التساؤل في العالم عن طريقة الرد على تلك الهجمات، خاصة بعد تصريحات لمسؤولين حوثيين أنهم سيردون.
وبعد الضربات قال المسؤولون الحوثيون، أن كافة المصالح والسفن لبريطانيا وأميركا أصبحت مشروعة، وتتساءل مجلة "ناشونال"، ضمن هذا السياق هل يستهدفون مثلا القاعدة البحرية الأميركية في جيبوتي؟
ورجحت الصحيفة في تقرير أن الحوثيين سيبقون قادرين على شن هجمات بحرية، وأن الضربات على مواقعهم ستشجعهم على تكثيف هجماتهم على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما على المدى القصير.
وبعد وقت قصير من الغارة على موقع الرادار، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن الهجوم الأميركي لن يردع الجماعة عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، وقال مسؤول حوثي آخر إن الجماعة وضعت قائمة أهداف تشمل القواعد الأميركية في المنطقة، يمكن أن تشمل القواعد الأميركية في كل بلدان المنطقة.
غير أن أحد الأهداف الواضحة لم تتم الإشارة إليه، وهو قاعدة كامب ليمونير للبحرية الأميركية في جيبوتي، رغم أنها تقع على بعد 80 ميلا من اليمن، وهي القاعدة الأساسية لعمليات القيادة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) في القرن الأفريقي، وتستضيف حوالي 4 آلاف جندي من الولايات المتحدة والدول الحليفة، ويتم استخدامها للعمليات ضد الحوثيين منذ سنوات.
وإضافة إلى قاعدة كامب ليمونير، يستطيع الحوثيون -الذين يمتلكون، حسب زعمهم، صاروخا يعمل بالوقود السائل يصل مداه إلى 1200 ميل- استهداف مطار تشابيلي القريب، حيث قام الجيش بتشغيل مسيرات من طراز بريداتور وريبر منذ نقلها من ليمونير عام 2013.
ومع ذلك، إذا كان هناك شيء يبقي جيبوتي آمنة من هجمات الحوثيين -حسبما ترى الصحيفة- فهو دعم حكومتها الشرس لفلسطين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقبل وقت طويل من الهجوم، إذ أكد رئيس الوزراء أن جيبوتي لن تسمح للولايات المتحدة بنشر منصات إطلاق صواريخ في البلاد أو استخدامها قاعدة لعمليات ضد الحوثيين، لأنها تعتبر الهجمات البحرية التي تشنها الجماعة "إغاثة مشروعة للفلسطينيين".
علاوة على ذلك، أعلنت جيبوتي أنها مترددة في المشاركة في التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة في عملية "حارس الازدهار" لمحاربة الحوثيين، كذلك كانت واحدة من الدول الخمس التي دعت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أول من أمس أن 64 سفينة نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، بعد رفع لافتة تنفي أي علاقة لها بإسرائيل. وجاء ذلك في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة إكس، في سياق تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الحوثيين والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح الحوثي أن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة خلال عبور السفن في البحر الأحمر هو وضع عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة.
وأشار إلى أن هذا الحل قد أثبت نجاحه، حيث تمكنت 64 سفينة من العبور بأمان مع هذه العبارة، منذ بداية العمليات ضد السفن الإسرائيلية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأدان الحوثي الهجمات الإرهابية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرا أنها سببت الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص. وأكد أن فشل هذه التدابير حتى الآن يظهر أنهما يعتديان على الملاحة الدولية من خلال عسكرة البحر الأحمر والبحر العربي.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحوثي، محمد عبدالسلام، في تغريدة عبر منصة إكس، إن هناك محاولات أميركية مكشوفة لتشويه الرأي العام بشأن الأحداث في البحر الأحمر، إذ تسعى واشنطن إلى إثارة أزمة دولية وتحميل اليمن تبعاتها.
وأوضح أن الجماعة لن تتوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة. وشدد على ضرورة أن تطمئن جميع الدول إلى موقف اليمن وعدم السماح لنفسها أن تكون ضحية للخداع الأميركي، وفق تعبيره.
والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثيين، المعروفة أيضا باسم "أنصار الله"، منظمة إرهابية عالمية. وتزامن هذا الإعلان مع استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي تستهدف الشركات الإسرائيلية أو البضائع المتجهة إلى أو من إسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.
وبدءا من التاسع من الشهر الحالي، تصاعدت حدة التوترات في البحر الأحمر عندما استهدف الحوثيون سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تنقل بضائع من وإلى كيان الاحتلال.-(وكالات)

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