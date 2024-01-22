مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مقدمة المترجم:

منذ أن ظهرت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر واتخذت لنفسها هدف استعمار فلسطين، كانت مدركة لأولوية القوة العسكرية باعتبارها الأداة الأساسية لتأمين أهدافها في منطقة تتميز بمجتمعاتها العرقية والدينية التاريخية المتعايشة. ووضعت الحركة في حساباتها أن ديمومة أي مجتمعات استيطانية تنشئها في الأراضي المستعمرة ستكون مشروطة بوجود القوة العسكرية التي تدافع عنها وترسخ امتلاكها للأرض، بل وتقوم بتوسيع هذه الملكيات.

‏كانت النكبة الفلسطينية في العام 1948 هي اللحظة المركزية التي عرضت عمليا التقاطع بين الصهيونية والنزعة العسكرية. وكان الصراع العسكري الذي خسره الفلسطينيون والعرب هو الذي أدى إلى تشريد مئات آلاف الفلسطينيين وتفريغ الأرض للاستيطان، وبذلك تهيئة الظرف لما سُمي "إعلان الاستقلال" الذي كان شهادة ميلاد الكيان الاستعماري في شكل "دولة. وكانت العصابات الصهيونية، التي تحولت لاحقًا إلى جيش دولة الكيان، هي النواة التي بُنيت عليها "الدولة"، الساعية إلى إنهاء وجود الفلسطينيين أو إخضاعهم، بالعنف العسكري في الأساس.

مثل أي عضو غريب يُستزرع في جسد يرفضه جينيا، كان لا بد أن يعيش الكيان مع شعور دائم بالتهديد، بين جيران معادين قطعًا بسبب طريقة نشوء الكيان وطبيعته غير الأخلاقية. وعزز ذلك الشعور لدى الكيان بأن القوة العسكرية ليست وسيلة للدفاع فحسب، وإنما ضرورية لردع الخصوم المحتملين، والتوسع في الأراضي المستعمرة، وخارجها إذا أمكن. وقد شكل هذا التصور سياسات حكومات الكيان المتعاقبة التي بنت نفسها على العسكرة. ويجسد بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب العام 1967 تداخل النزعة العسكرية العضوي مع الأهداف التوسعية للمشروع الاستعماري الاستيطاني. ولم ينظر إلى المستوطنات على أنها استراتيجية من وجهة نظر أمنية فحسب، بل أيضًا كأدوات لتأكيد السيطرة على الأرض. وأصبحت حماية هذه المستوطنات نقطة محورية تتطلب عسكرة الأراضي المحتلة ومفاقمة التوترات مع السكان الفلسطينيين.‏

وفي الأساس، كانت المستعمرات الجديدة في الضفة والقطاع نتاجًا لاحتلال مزيد من الأرض الفلسطينية في حرب حزيران (يونيو) في العام 1967 التي أكدت عمليًا على مركزية النزعة العسكرية في هوية الكيان وديمومته ونموه. وقد زعزعت الانتصارات العسكرية السريعة، وخاصة في تلك الحرب، الإيمان بفعالية الضربات العسكرية الوقائية والحفاظ على موقف عسكري قوي ومهيمِن كضرورة وجودية.‏

لم تكن الوحشية العسكرية التي تتجلى في غزة مقطوعة عن السياق الاستعماري للكيان الاستعماري الإحلالي. ولم تكن الانتهاكات لحقوق الإنسان وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم في غزة حدَثاً منقطعًا، كما قد يوحي الاهتمام العالمي المفاجئ بما يحدث. كانت التربية العقائدية التي يتم تلقينها لأفراد الكيان تتمحور حول تجريد "العدو/ الآخر"، صاحب الأرض، من إنسانيته، من أجل تخفيف "الضمير" من أي عبء قد يترتب على ممارسة القتل. ولذلك ينطوي أفراد الكيان على إيمان بأنهم لا يقتلون بشرًا في غزة أو الضفة، وإنما "وحوشاً" و"حيوانات"، كما يعلن مسؤولوهم بلا خجل.

ترتب هذه البنية النفسية والسلوكية القائمة على العسكرة على المتعاملين المباشرين وغير المباشرين مع الكيان، من منطلق تعريفه بما هو، ألا يتجاهلوا الشرّ البنيوي والمتأصل فيه كمشروع لم يكن لينشأ أو يديم نفسه من دون العنف الوحشي. ‏إنه تكوين ولد من رحم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والسرقة. وإذا أعاد ما سرقه من أرض للناس الذين اغتصبها منهم وشردهم، فإنه لن يمتلك موطئ قدم في فلسطين التاريخية، ولا في المنطقة. وما دام الكيان قائمًا، فإن الشر المطلق المكوِّن للاستعمارات الاستطانية الإحلالية، هو الذي يتم التعامل معه، تطبيعاً أو رفضًا أو تغاضيًا.

في الحوار التالي، يتحدث شخص خدم في المؤسسة العسكرية للكيان، وهو سليل عائلة عسكرية ومر بخبرة التقلقين العقائدي العسكريتاري لمؤسسة الاستعمار. وهو يحلل، من موقع "الداخلي" العلاقة بين العسكرة والاستعمار، والطريقة التي ينبغي أن يُفهم بها المشروع الصهيوني الاستعماري بحقيقته. ولا تترك آراء ميكو بيليد، والكثيرين غيره من أبناء الكيان الذين يجرؤون على الانشقاق عن المشروع، أي مجال للتغطية على سوءة الكيان، والتماس الأعذار لقبوله أو التماهي معه.

كريس هيدجز، ميكو بيليد * - (تقرير كريس هيدجز) 12/1/2024

جرائم "جيش الدفاع" هي انعكاس مثالي للمجتمع الإسرائيلي‏.

بعد ثلاثة أشهر من حملة القصف الإسرائيلي لغزة، أصبحت الفظائع التي ارتكبها جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أكثر من أن تُعد أو توصف. وما تزال إسرائيل تشن هجومًا مطولاً على وسائل عيش الشعب الفلسطيني ذاتها -فتقوم بتدمير المنازل، والمستشفيات، والبنية التحتية للصرف الصحي، ومصادر الغذاء والمياه، والمدارس وغيرها. ولفهم حملة الإبادة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا، يجب أن ننظر في جذور تكوين المجتمع الإسرائيلي.

إن إسرائيل هي دولة استعمارية استيطانية، يعتمد وجودها على القضاء على الفلسطينيين. وبناء على ذلك، فإن إسرائيل هي مجتمع مُعسكَر بعمق، تتم تنشئة مواطنيه في بيئة من التحريفية التاريخية والتلقين العقائدي الذي يبيِّض جرائم إسرائيل بينما يزرع عنصرية عميقة الجذور ضد الفلسطينيين. ‏‏وفي هذا الحوار، ينضم ميكو بيليد‏‏، العضو السابق في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي ومؤلف كتاب ‏‏"ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين‏‏" The General's Son: Journey of an Israeli in Palestine، إلى برنامج ‏‏"تقرير كريس هيدجز" ‏‏لإجراء محادثة صريحة حول تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية،‏ وليشرح الكيفية التي تلقن بها إسرائيل مواطنيها العنصرية ضد الفلسطينيين، من المهد إلى اللحد.

وكان هذا الحوار:

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كريس هيدجز: الجيش الإسرائيلي، المعروف باسم "جيش الدفاع الإسرائيلي"، هو جزء لا يتجزأ من فهم المجتمع الإسرائيلي. هناك يقضي جميع الإسرائيليين تقريبًا ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية، ويستمر معظمهم في الخدمة في الاحتياط حتى منتصف العمر. وغالبًا ما يتقاعد جنرالاتها ليشغلوا مناصب عليا في الحكومة والصناعة. وتساعد هيمنة الجيش في المجتمع الإسرائيلي على معرفة السبب في تجذر نزعات الحرب، والقومية العسكريتارية والعنف، بعمق في الأيديولوجية الصهيونية.‏

إن إسرائيل هي ثمرة حركة استعمارية استيطانية عسكرية تسعى إلى شرعنة نفسها في الأسطورة التوراتية. وقد سعت دائمًا إلى حل كل صراع تقريبًا -التطهير العرقي والمذابح ضد الفلسطينيين المعروفة باسم "النكبة" في الأعوام ما بين 1947 و1949؛ وحرب السويس في العام 1956؛ وحربي 1967 و1973 مع الجيران العرب؛ وغزو لبنان؛ والانتفاضات الفلسطينية؛ وسلسلة الضربات العسكرية لغزة، بما في ذلك آخرها الآن- بالعنف. وفي كل وقت، كانت الحملة الطويلة لاحتلال الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي للفلسطينيين متجذرة في القوات شبه العسكرية الصهيونية التي صنعت الدولة الإسرائيلية، وما تزال مستمرة داخل جيش الدفاع الإسرائيلي.‏

كان الهدف الأسمى للاستعمار الاستيطاني، وما يزال، هو الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية. والقادة الإسرائيليون القلائل الذين سعوا إلى السيطرة على الجيش، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول، تمت تنحيتهم على يد الجنرالات. ولم تؤدّ النكسات العسكرية التي عانت منها إسرائيل في حرب العام 1973 مع مصر وسورية، وخلال الغزوات الإسرائيلية للبنان، إلا إلى تغذية القوميين المتطرفين الذين تخلوا عن كل تظاهر بالديمقراطية الليبرالية. وهم يتحدثون بلغة علنية عن نزعات الفصل العنصري والإبادة الجماعية. وكان هؤلاء المتطرفون هم الذين وقفوا وراء اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، في العام 1995 وفشل إسرائيل في الوفاء بمتطلبات "اتفاقات أوسلو".‏

وقد تفاقم هذا التطرف الآن بسبب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1.200 إسرائيلي. أما الإسرائيليون القلائل الذين يعارضون هذه القومية العسكريتارية، خاصة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تم إسكاتهم واضطهادهم في إسرائيل. وكان عنف الإبادة الجماعية هو اللغة التي يستخدمها القادة الإسرائيليون -والآن المواطنون الإسرائيليون- للتحدث إلى الفلسطينيين والعالم العربي.‏

لمناقشة دور الجيش في المجتمع الإسرائيلي، ينضم إليّ ميكو بيليد. كان والد ميكو جنرالاً في الجيش الإسرائيلي. وكان ميكو نفسه عضوًا في القوات الخاصة الإسرائيلية، على الرغم من خيبة أمله وفقدانه الأوهام إزاء الجيش، وانتقل من دوره كمقاتل إلى دور مسعف. وبعد حرب العام 1982 في لبنان، دفن سجل خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وهو مؤلف كتاب ‏‏"ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين‏‏" و‏‏"الظلم: قصة الأساس الخامس للأرض المقدسة". ‏

ميكو، لقد نشأتَ، وكنتَ طفلاً عندما كان والدكَ جنرالاً في جيش الدفاع الإسرائيلي. وبدأ غرس تلك الروح العسكرية فيك في سن مبكرة جدا وبدأ في المدارس. هل يمكنك أن تحدثنا عن ذلك؟‏

ميكو بيليد‏‏: بالتأكيد، شكرًا على استضافتي يا كريس. من الجيد أن أكون معك وأتحدث إليك مرة أخرى. إنه شيء يبدأ قبل الجيش. يبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة. يبدأ بمجرد أن يتمكن الأطفال من التحدث والمشي. أقول دائمًا إنني كنت أعرف ترتيب الرتب العسكرية في الجيش قبل أن أعرف أبجديتي، وهذا صحيح بالنسبة للعديد من الأطفال الإسرائيليين. إن نظام التعليم الإسرائيلي مفصل بحيث يقود الشباب الإسرائيليين إلى أن يصبحوا جنودًا؛ أن يخدموا دولة الفصل العنصري؛ أن في يخدموا دولة الإبادة الجماعية هذه، التي هي دولة إسرائيل. إنه جزء هائل من كل ذلك. وبالنسبة لي، جاء بجرعات ضخمة لأنه عندما يكون أبوك جنرالاً، وخاصة من ذلك الجيل من جنرالات العام 1967 -كانوا مثل آلهة الأوليمبوس. الجميع يعرف أسماءهم.‏

في "يوم الاستقلال"، أتذكر أنها تكون لديك في المدارس أعلام صغيرة -ليس أعلام إسرائيل فقط، ولكن أعلام الجيش الإسرائيلي مع صور لجنرالات الجيش الإسرائيلي، وصور الجيش، وجميع أنواع الرموز العسكرية، وما إلى ذلك. إنها (العسكرة) شيء تجده في كل مكان. عندما كنتُ طفلاً كان ما يزال لديهم عرض عسكري. إنه شيء تجده في كل مكان ولا يمكن الهروب منه. إنكَ تسمعه عندما تسير في الشارع، تسمعه في الأخبار، تسمعه في المحادثات، تسمعه في المدارس، وتقرأه في الكتب المدرسية، ولا يوجد مكان لتطوير معارضة. لا يوجد مكان لتطوير شعور بأن المعارضة هي شيء مقبول، وأن المعارضة ممكنة. والحالات القليلة التي يصبح فيها الناس معارضين حقًا، فإن ذلك يحدث إما لأن لدى عائلاتهم تقليدا شيوعيا أو لأنها تكون أكثر تقدمية بحيث يكون هذا بطريقة ما جزءًا من تقاليدهم، لكنَّ هؤلاء أقلية من أقلية. بشكل عام، إسرائيل تقف مع الجيش؛ إسرائيل هي الجيش. لا يمكنك فصل إسرائيل عن جيشها ومؤسستها العسكرية.‏

كريس هيدجز‏‏: دعنا نضع الأسطورة التي تعلمتَها في المدرسة عن جيش الدفاع الإسرائيلي أمام الواقع.‏

ميكو بيليد‏‏: الأسطورة التي كنتُ... مرة أخرى، تم إعطائي هذا بجرعات أكبر في المنزل لأن أبي ورفاقه كانوا جميعًا جزءًا من أساطير العام 1948: كنا صغارًا وواسعي الحيلة، وكنا أذكياء، وبالتالي، في العام 1948، تمكنا من هزيمة هذه الجيوش العربية وهؤلاء القتلة العرب الذين جاؤوا لمحاولة قتلنا وما إلى ذلك، وتدمير دولتنا اليهودية الصغيرة الوليدة. وبسبب بطولتنا -وقد تحدثتَ عن الصلةِ التوراتية- لأننا من نسل الملك داود، ولأننا من نسل المكابيين، ولدينا هذه الحيلة والقوة في جيناتنا، كنا قادرين على إنشاء دولة ثم في كل مرة هاجموا، كنا هناك. كنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا والانتصار وما إلى ذلك. إنه شيء تجده في كل مكان. ثم مرة أخرى، في حالتي، في كل مرة تجتمع العائلة الأكبر والأكثر امتدادًا أو يجتمع والداي مع أصدقائهما. وفي كثير من الحالات، كان الآباء أيضا رفاقًا في السلاح.‏

‏قصص المعارك؛ قصص الفتوحات. كل مدينة في إسرائيل لديها ساحة لجيش الدفاع الإسرائيلي. أسماء الشوارع مسماة على أسماء وحدات مختلفة وجنرالات مختلفين في جميع أنحاء البلاد، وهناك أسماء شوارع على أسماء المعارك، لذلك تجد العسكريتاريا في كل مكان. ولم يكن حتى أصبح عمري 40 عامًا أو أقل بقليل من 40 عامًا، حين كانت المرة الأولى التي واجهت فيها الرواية الأخرى، القصة الفلسطينية، وكانت لا تُصدَّق. كان أحدهم يخبرني بأن النهار هو الليل والليل هو النهار، أو أن العالم مسطح، أو أيًا كانت المقارنة التي تريد إجراءها، وكان ذلك لا يُصدق. كانوا يقولون لي أن ما أعرف أنه "القضية" الحقيقية -لأن ذلك هو ما سمعته في المدرسة وقرأتُه في الكتب وسمعته من أبي وأمي وأصدقائي- أن كل هذا غير صحيح. وسيكون ما تكتشفه إذا سلكتَ الطريق الذي اخترتُ أن أسلكه، هذه الرحلة التي قام بها إسرائيلي إلى فلسطين، هو أن ما حدث كانت جريمة مروعة ضد الإنسانية.‏

هذا ما كانت عليه هذه البطولة المزعومة حقًا؛ لم تكن بطولة على الإطلاق. كانت هناك ميليشيا ماهرة جيدة التدريب، عالية الدوافع، حسنة التلقين، مسلحة تسليحًا جيدًا، والتي أصبحت بعد ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي. لكنها عندما بدأت، كانت ما تزال ميليشيا -أو التي كان سيطلق عليها اليوم وصف منظمة إرهابية، والتي نشأت لتعمل ضد أناس لم تكن لديهم في أي وقت قوة عسكرية؛ الذين لم تكن لديهم دبابة؛ الذين لم تكن لديهم طائرة حربية؛ والذين لم يكونوا قد استعدوا أبدًا، حتى من بعيد، لخوض معركة أو مواجهة هجوم. ثم عليك أن تختار: كيف يمكنك جَسْرُ هذا؟ الاختلافات ليست بسيطة؛ الاختلافات هائلة. وكان الخيار الذي اتخذته هو التحقيق ومعرفة من هو الذي يقول الحقيقة ومن هو الذي لا يقولها. ولم يكن الجانب الذي كنتُ فيه يقول الحقيقة.‏

كريس هيدجز‏‏: كيف كانوا يفسرون حوادث مثل النكبة، والمذابح التي وقعت في العامين 48 و56، والتطهير العرقي الهائل الذي حدث في العام 67؟ كيف تم شرح ذلك لكَ في تلك الرواية الأسطورية؟ أتساءل عما إذا كنتَ تستطيع، لأن العديد من الأنشطة مثل تلكَ التي ذكرتَ والتي كان على جيش الدفاع الإسرائيلي القيام بها وحشية للغاية؛ همجية للغاية، القتل، القتل العشوائي للمدنيين -ويمكننا التحدث عن غزة بعد دقيقة. ما الذي فعلَه ذلك بالمجتمع؟ بالأشخاص الذين نفذوا عمليات القتل هذه، وبطبيعة الحال، في النهاية السجون الضخمة، والتعذيب، وكل شيء آخر؟ ولكن دعنا نبدأ بالكيفية التي كيّفوا بها الأسطورة مع تلك الحوادث ثم نتحدث عن الصدمة التي ينطوي عليها المجتمع الإسرائيلي حتى يرتكب جرائم الحرب هذه.‏

‏ميكو بيليد‏‏: في جيلي، كنا نعلم أن هناك عدة حالات من التفاحات الفاسدة، الذين ارتكبوا جرائم فظيعة. وقد اعترفنا بذلك، وهكذا كانت هناك "دير ياسين"، التي كانت قرية على مشارف القدس، قرية مسالمة حيث وقعت مجزرة مروعة. ثم عرفنا أن أرييل شارون كان مجنونًا بعض الشيء وأنه أخذ قوات الكوماندوز التي قادها في الخمسينيات وذهب إلى الضفة الغربية وذهب إلى غزة وارتكب أفعالًا من المذابح الفظيعة. وكان ما يزال بطلاً، يحظى باحترام كبير من قبل الجميع، لكننا كنا نعلم أن هناك حالات معينة... كل جيش وكل أمة ترتكب أخطاءها، ولذلك هذه الأشياء تحدث، ولكن لم يكن هناك أي شعور بأن هذا يقلل بطريقة ما أو يضر بصورة كوننا جيشًا أخلاقيًا.‏

‏هناك الكثير من القصص التي تتحدث عن كيف أن الجنود ذهبوا وقرروا، من منطلق طيبة قلوبهم، أنهم لن يلحقوا ضررًا بالمدنيين (الفلسطينيين). ثم ذهب هؤلاء المدنيون أنفسهم وحذروا العدو من أن الجنود قادمين. وعندئذٍ سوف يدفع هؤلاء الجنود الإسرائيليون الطيبون أنفسهم الثمن ويُقتَلون. هكذا كانوا يقومون بتقديمها (المجازر) باعتبارها حالات محدودة. لم تكن النكبة شيئًا تتم مناقشته (في المجتمع الإسرائيلي) على الإطلاق. وأنا متأكد من أنها لا تتم مناقشتها اليوم أيضًا، وبالتأكيد ليس في المدارس. في المدارس الإسرائيلية اليوم، لا يُسمح لك بذكر النكبة. هناك توجيه من وزارة التربية والتعليم بأنه لا يُسمح حتى للفلسطينيين بذكر النكبة. لم يكن أي أحد قد تحدث عن ذلك. العرب غادروا، فماذا ستفعلون؟ كانت هناك حرب، وهؤلاء الناس غادروا وهكذا كان واقع الأمور.

وهكذا، لم يُلحِق أي من ذلك، بأي شكل من الأشكال، أي ضرر بصورتنا كجيش بطولي مجيد، من نسل الملك داود، وصاحب تقاليد عظيمة أخرى للبطولة اليهودية. لا شيء من ذلك سبب أي أذى مطلق في حد ذاته. ولذلك لا توجد صدمة لأننا لم نرتكب أي خطأ. وإذا فعل أحد ما شيئًا خاطئًا، حسنًا، كانت تلك تفاحة فاسدة؛ كان ذلك مقصورًا على ظرف معين؛ شخص معين؛ وحدة عسكرية معينة، ولا بد أن يكون لديكَ أشخاص مجانين في كل مكان. ماذا تفعل؟ لم يتم تقديم ذلك أبدًا على أنه عمل منهجي. اليوم، لدينا تاريخ بحيث يمكننا أن ننظر إلى الوراء. وإذا انتبهنا، إذا قرأنا الأدبيات، وإذا استمعنا حقًا إلى الفلسطينيين -واليوم هناك منظمة غير حكومية عظيمة تدعى "ذاكرات"، مهمتها الحفاظ على ذاكرة البلدات والمدن الفلسطينية التي دُمرت في العام 1948 وإحياء قصص ما حدث في العام 1948- وهم يكشفون عن مذابح جديدة طوال الوقت. لأنه بينما يموت ذلك الجيل، فإن كلاً من الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم، والفلسطينيين الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة في ذلك الوقت ونجوا، ينفتحون ويكشفون عما في صدورهم، ويروون المزيد والمزيد من القصص.‏ (يُتبع)

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*كريستوفر لين هيدجز Chris Hedges (18 أيلول (سبتمبر) 1956): هو صحفي أميركي ومؤلف ومعلق. يكتب عمودًا أسبوعيًا في موقع "شيربوست" Scheerpost ويستضيف البرنامج الحواري، "تقرير كريس هيدجز" ‏‏The Chris Hedges Report‏‏ على ‏‏شبكة الأخبار الحقيقية‏‏. ‏

‏عمل في بداية حياته المهنية ‏‏كمراسل حربي‏‏ مستقل في ‏‏أميركا الوسطى‏‏ لصحيفة "‏‏كريستيان ساينس مونيتور"‏‏، ‏‏و"محطة الراديو الوطني"، و"دالاس مورنينغ نيوز". ‏‏ عمل مراسلاً ‏‏لصحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ من العام 1990 إلى العام 2005،‏‏ وشغل منصب رئيس مكتب ‏‏التايمز‏‏ في الشرق الأوسط ورئيس مكتب ‏‏البلقان‏‏ خلال ‏‏الحروب في يوغوسلافيا السابقة.

‏*ميكو بيليد‏‏ Miko Peled: ناشط إسرائيلي أميركي ومؤلف ومدرب كاراتيه، من مواليد العام 1961. وهو مؤلف كتابيّ "‏‏ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين‏‏"، الذي نشر في العام 2012، وكتاب "‏‏الظلم: قصة مؤسسة الأرض المقدسة الخمسة‏‏"‏‏، الذي نشر في العام 2017. وهو أيضًا متحدث دولي معروف.‏ أصبح مدافعا عن حوار إسرائيلي مع ‏‏منظمة التحرير الفلسطينية‏‏. وأدان الجيش الإسرائيلي لسيطرته على ‏‏الضفة الغربية‏‏ ‏‏وغزة‏‏ ‏‏وسيناء‏‏ ‏‏ومرتفعات الجولان‏‏، واصفًا الحرب بأنها "حملة للتوسع الإقليمي".

*نشر هذا الحوار تحت عنوان: The IDF's War Crimes Are a Perfect Reflection of Israeli Society







قوات إسرائيلية تجوب شوارع حي وادي الجوز في القدس الشرقية، 12 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏



