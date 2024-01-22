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الريادة يستثمر في 17 صندوقا و124 شركة ناشئة

1/22/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس، أن الصندوق تمكن منذ إطلاقه في الربع الأخير من العام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، من الاستثمار في 17 صندوقا استثماريا من دول مختلفة.
وقال المحتسب في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الصندوق تمكن أيضا خلال هذه الفترة من الاستثمار في 124 شركة ناشئة أردنية، 24 منها من خلال الاستثمار فيها بشكل مباشر و100 شركة ناشئة بشكل غير مباشر ( من خلال الصناديق والجهات الاستثمارية الـ17 التي استثمر فيها الصندوق)".
وأشار إلى أن الشركات الناشئة الأردنية التي استثمر فيها الصندوق الأردني للريادة مباشرة، أو تلك التي استثمر فيها بشكل غير مباشر من خلال الصناديق الأخرى قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توفير ما مجموعه 1700 فرصة عمل للشباب الأردني في مجالات العمل المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات.
وأكد أن الصندوق الأردني للريادة، سيواصل بجد العمل على زيادة عدد الصناديق الاستثمارية العربية والدولية التي يستثمر بها ليصل عددها إلى 20 مع نهاية العام، وزيادة عدد الشركات التي يستثمر فيها مباشرة أو بشكل غير مباشر إلى 150 شركة ناشئة أردنية.
وقال المحتسب: "إنسير عمل الصندوق في مسار الاستثمار المباشر وغير المباشر هو مرض بشكل كبير لتوفير رأسمال للشركات الناشئة في الأردن بشكل مباشر أو من خلال شراكات استراتيجية مع صناديق استثمارية دولية لديها الخبرة والقدرة على تنمية الشركات وفتح الأسواق لها والمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن والمنطقة".
وبين، أن مسار الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة يهدف إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ودفع الشركات الناشئة والأفكار الريادية الأردنية لتكون مميزة وذات جودة عالية.
وفي التفاصيل، أكد المحتسب أن الصندوق الأردني للريادة تمكن خلال السنوات السابقة، من الاستثمار مباشرة في 24 شركة ناشئة أردنية تعمل في قطاعات متنوعة وتعتمد معظمها مجال التقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات اقتصادية متنوعة
وبين المحتسب، أن 9 من هذه الشركات تم الاستثمار فيها ضمن أداة استثمارية استحدثها الصندوق خصيصاً للوقوف مع الشركات المتضررة من جائحة "كورونا"، وهي مبادرة مستقبل مبتكَر، لافتا الى أن نسبة تصل إلى 40 % من هذه الشركات تقودها سيدات.
وعن مسار الاستثمار غير المباشر بين المحتسب، أن الصندوق الأردني للريادة قام منذ انطلاقته بالاستثمار في 17 صندوقا استثماريا من العالم والمنطقة، مؤكدا أهمية هذا المسار في توجيه الأنظار للسوق الأردنية والشركات الناشئة الأردنية، وتأهيل الشركات، لتصبح قادرة على جذب الاستثمار وفقا لمتطلبات هذه الصناديق الاستثمارية العالمية.
وبين المحتسب، أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو استثمار "غير مباشر" إذ إن الصندوق لا يستثمر في الشركات الأردنية مباشرة في هذا المسار، وإنما في صناديق وجهات استثمارية تقوم هي بدورها بالاستثمار بالشركات الأردنية، لافتا إلى أن هذه الصناديق، استثمرت لغاية الآن في 100 شركة ناشئة أردنية.
وقال: "هذه الصناديق تتوزع بين صناديق عربية ودولية من دول مختلفة مثل الصين، الولايات المتحدة، مصر، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، السعودية، والكويت، وغيرها)، وهي تستهدف الاستثمار في شركات ناشئة بمختلف المراحل: مرحلة الفكرة والمراحل المبكرة للشركات ومراحل التوسع والنمو".
ولفت إلى أن الصندوق الأردني للريادة حرص منذ انطلاقته على أن يولي اهتماماً بالشركات الناشئة في مختلف مراحلها، وألا تقتصر استثماراتنا على مرحلة واحدة من مراحل هذه الشركات، فقد عكَس استثمارنا في الصناديق هذا الحرص.
وأكد المحتسب، أن بيئة ريادة الأعمال الاردنية تشهد تطورا ملحوظا وكبيرا مع ضرورة الانتباه الى مواصلة العمل بجد على محاور عدة، لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال الاهتمام بمحور التعليم والثقافة الريادية والبيئة التشريعية المواتية والمحفزة لريادة الأعمال.
وفي المسار الثاني، الذي يعمل ضمنه "الصندوق الأردني للريادة "وهو مسار دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، قال المحتسب: "إن الصندوق يعمل على دعم سبع حاضنات ومسرعات أعمال تقوم بدورها على دعم وتطوير وتوسيع أعمال الشركات الناشئة الأردنية في قطاعات متنوعة".
وبين المحتسب، دعم هذه المسرعات والحاضنات بهدف إنشاء وتجهيز شركات أردنية قابلة للاستثمار وقادرة على جذب المستثمرين، إذ إن المخرجات المتوقعة من هذا البرنامج هي إنشاء 150 شركة قابلة للتطوير والتوسع.
ويشار إلى أن شركة الصندوق الأردني للريادة، التي انطلقت رسميا بمبادرة من البنك المركزي في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2018، هي شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، ليصبح أكبر صندوق استثماري من نوعه بالمملكة.

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