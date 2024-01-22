بايدن: لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحث الرئيس الأميركي بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع في البحر الأحمر وقطاع غزة.
وقال بايدن أن حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.
واضاف نحن بحاجة لإلقاء الأسلحة من أجل الإفراج عن المحتجزين، لكننا لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة.
واكد انه سنواصل المحادثات مع نتنياهو حول مستقبل الشعب الفلسطيني والوضع في غزة بعد انتهاء الصراع.
واشار بايدن ان من مصلحة الإسرائيليين أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.-(وكالات)
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