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بايدن: لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

1/22/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث الرئيس الأميركي بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع في البحر الأحمر وقطاع غزة.
وقال بايدن أن حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.
واضاف نحن بحاجة لإلقاء الأسلحة من أجل الإفراج عن المحتجزين، لكننا لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة.
واكد انه سنواصل المحادثات مع نتنياهو حول مستقبل الشعب الفلسطيني والوضع في غزة بعد انتهاء الصراع.
واشار بايدن ان من مصلحة الإسرائيليين أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.-(وكالات)

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