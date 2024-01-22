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الائتمان العسكري والإسلامي يجددان دعم برنامج رفاق السلاح

1/22/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يقدم البنك من خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية ولفترات سداد مرنة وبدون عمولة منح ائتمان/ تنفيذ التمويل.
وقال شحادة "استمراراً لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في خدمة المتقاعدين العسكريين، وضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح التي يشرف عليها سمو ولي العهد، نجدد الاتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني للسنة الثالثة على التوالي لتقديم نسب مرابحة وإجارة تفضيلية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأشاد بدور البنك الإسلامي الأردني لما يقدمه من دعم لهذه المبادرة في إطار التشاركية المستدامة بما يخدم تطلعات واحتياجات رفاق السلاح".
من جهته، قال الدكتور سعيد اننا سعداء بأن نكون من اوائل المصارف الأردنية الداعمة للمبادرة الملكية السامية (برنامج رفاق السلاح) منذ انطلاقتها والتي لاقت اقبالاً مميزا مع الاستمرار بتنفيذها بالتعاون مع صندوق الائتمان العسكري لخدمة المتقاعدين العسكريين ومساندتهم في تأمين احتياجاتهم التمويلية التي تلبي تطلعاتهم، وتأكيداً لدور مصرفنا في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية لخدمة ابناء المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
ودعا الاخوة المتقاعدين العسكريين الاستفادة من المميزات التي تضمنتها مذكرة التفاهم بحصولهم على المنتجات التمويلية المختلفة لشراء (السيارات، الأجهزة الكهربائية، الاثاث، المنازل، مواد البناء، الأراضي بالإضافة الى العديد من السلع الاخرى) وفق صيغ بيع المرابحة والبيوع الأخرى او بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك لشراء (الشقق، الأراضي) وذلك وفق السياسة الائتمانية والإجراءات التشغيلية الخاصة بالبنك، وضوابط وتعليمات البنك المركزي الأردني بالخصوص، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك وعلى مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال المباشر، خدمة البنك الناطق، موقع البنك الالكتروني اسلامي ماسنجر او مراجعة اي من فروع ومكاتب البنك الإسلامي الأردني المنتشرة في جميع انحاء المملكة.

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