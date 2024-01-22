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المنتدى الاقتصادي: 5 مخاطر تواجه الأردن خلال العامين

1/22/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة كشفت نتائج تقرير المسح العالمي لتصوير المخاطر (GRPS) لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن أبرز خمسة مخاطر اقتصادية تواجه الأردن للعامين الحالي والقادم وعلى المدى الطويل(الأعوام العشرة القادمة).
وتتمثل هذه المخاطر، بحسب التقرير، بالبطالة والدين العام والتضخم والانكماش الاقتصادي إلى جانب انتشار الأمراض المعدية.
والمسح العالمي لتصور المخاطر هو مسح يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد اتجاهات وتوقعات المخاطر التي قد تواجه دول العالم على المدى القصير (2024 و2025) وعلى المدى الطويل (2024-2034) في خمسة مجالات، هي الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية، وذلك من خلال استطلاع آراء شبكة واسعة من الأكاديميين والتجاريين وقادة الفكر وممثلي للمجتمع المدني والحكومات من 102 دولة حول العالم.
وبين التقرير أن دول العالم تواجه خلال عامي 2024 و2025 ثلاث بؤر ساخنة عالية المخاطر وهي الحرب الروسية الأوكرانية ، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ، إلى جانب التوترات بشأن تايوان إذ من شأن التصعيد في أي من هذه النقاط الساخنة أن يحدث تعطيلا جذريا لسلاسل التوريد العالمية والمالية الأسواق والديناميات الأمنية والاستقرار السياسي، وتهديد عميق للشعور بالأمن وسلامة الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن التطورات في الشرق الأوسط على خلفية اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة تعد مصدرا يهدد بتعمق حالة عدم اليقين في المنطقة، ما يزيد من المخاطرة بوقوع مواجهة غير مباشرة أو حتى مواجهة مباشرة بين القوى العالمية قد تقود إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على قدر أوسع ، علاوة على التسبب بصدمة زلزالية على المستوى العالمي فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وتقطع سلاسل التوريد وخطوط التجارة العالمية.
أما على مستوى المدى الطويل أكد التقرير أن التوقعات ما تزال غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب العوامل المحلية في بعض أكبر الشركات في العالم والأسواق والتطورات الجيوسياسية، إذ يمكن أن تساهم الضمانات وعدم اليقين في الطلب في استمرار التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تعرض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والبلدان المثقلة بالديون بشكل خاص لتباطؤ النمو وسط ارتفاع أسعار الفائدة .
وأشار تقرير مسح التصور العالمي للمخاطر 2024 إلى أن وجهات النظر حول مستقبل الاقتصاد العالمي ما تزال متناقضة وغير مؤكدة إذ ترى إحدى الوجهات أن الاقتصاد العالمي قد تغير وأظهر مرونة مدهشة في مواجهة أكثر تشديد عالمي صارخ للسياسة النقدية منذ عقود، على الرغم من التوقعات واسعة النطاق التي تنبأت بحدوث الركود في عام 2023، إذ يبدو أن "الهبوط الأكثر ليونة" هو السائد، فضلا عن تراجع التضخم وسط أسواق العمل الضيقة و معدلات إنفاق استهلاكي أقوى من المتوقع، في حين ترى وجهات نظر أخرى أن ، التضخم المرتفع ما زال مستمرا في العديد من البلدان وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، وخاصة في الأسواق التي يقودها التصدير والتصنيع وبالفعل من المرجح أن ينتشر الانكماش الاقتصادي الواضح، مع وجود خطر حدوث صدمات اقتصادية جديدة لا يمكن السيطرة عليها في مثل هذه الهشاشة والديون.
وأوضح التقرير أنه في ظل التوقعات غير المؤكدة للاقتصاد العالمي سيكون هناك على مدى العامين المقبلين، عدم التماسك في التوقعات المستقبلية داخل الاقتصادات وفيما بينها، ولا سيما في ما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة ومعدلات النمو إضافة إلى ارتفاع مخاطر سوء المعايرة من قبل البنوك المركزية والحكومات والشركات إذ من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعميق وإطالة أمد النشاط الاقتصادي المخاطر والذي قد يتضاعف في حال ما استمرت الصراعات التجارية و الخلافات الجيو اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين من جهة والاتحاد الأوروبي والصين من جهة أخرى .
وبحسب التقرير فأنه على الرغم من توقع الأسواق حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية في النصف الأول من العام الحالي ومع ذلك ما تزال هناك العديد من الضغوط التضخمية التي قد تعيق التوقعات والتقدم نحو الطريق لسيطرة على التضخم.
وكشفت نتائج التقرير أن مشهد المخاطر العالمية الكلي (الاقتصادية والجيوساسية والمجتمعية) يظهر أن التطورات الناشئة اليوم لديها القدرة على أن تصبح مخاطر عالمية مزمنة على مدى العقد المقبل ، كما يمكن أن تصبح الاضطرابات المستمرة هي القاعدة، لعقود من الزمن، عطفا على التحطيم البطيىء للاستثمار في التنمية البشرية، إذ أن كل ذلك قد يعرض الأفراد والدول إلى صدمات سريعة وغير مسبوقة ، ومفاقمة التوتر والصراع وزيادة الاستقطاب وهو ما قد يعرض المجتمعات والاقتصادات بأكملها للجريمة والفساد . .
ونوه تقرير مسح المخاطر إلى أن الطقس القاسي الناجم عن التغير المناخي قد يؤدي إلى استنفاد الموارد الاقتصادية المتاحة ما يستدعي أن يتم العمل على التخفيف من الأسباب والسلوكيات المتسببة بذلك والتكيف معه ، كما نوه إلى أن النمو التكنولوجي ، له آثار سلبية قد تترك الجيل القادم دون طريق واضح لذلك ، ما يستوجب أن يتم تحسين الإمكانات البشرية و مستويات الأمن والرفاهية.
وحول المطلوب لمعالجة المخاطر العالمية لا سيما الاقتصادية منها، شدد التقرير على ضرورة قيادة العمل على عدد من المخاطر الاقتصادية المالية والنقدية المناسبة وذلك من خلال استخدام السياسات اللازمة للسيطرة على التضخم والديون ، إضافة إلى وجوب العمل على تعزيز الاستجابة المحلية للازمات الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يمكن أن تلعب دورا في التوسع المحلي وخفض التكاليف والتوسع
ويضاف إلى ذلك عمل الحكومات على استقطاب الاستثمارات الدولية للمساعدة في سد الفجوة في الفرص الاقتصادية وتعزيزها، إلى جانب التخفيف من التأثيرات الكوارث الطبيعية والصدمات الجيواقتصادية، من خلال تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية التي تعد من أهم أدوات إدارة المخاطر، علاوة على تعزيز البنية التحتية الشاملة (خدمية، صحية، تعليمية ) لتكون جاهزة في كافة الظروف، وأخيرا، الاستجابة للتغييرات المناخية والمضي في معالجتها.

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