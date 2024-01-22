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بعد منافسة 37 مرسى.. أيلة يحصد جائزتين من مبادرة أبو ظبي البحرية

1/22/2024 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- حصدت "أيلة" مؤخراً جائزتين مرموقتين من جوائز "أبو ظبي البحرية" للعام 2023 للريادة في القطاع البحري، لتجسد تميزها في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن مرسى أيلة هو أول مرسى يحصل على شهادة العلم الأزرق في منطقة البحر الأحمر.

وفازت أيلة بجائزة أفضل مرسى في مجال "حماية البيئة"، بالإضافة إلى جائزة أفضل مرسى في مجال "تدابير السلامة"، وذلك من بين 37 مرسى تقدم للجوائز من 8 دول حول العالم.

ويعكس حصول أيلة على هاتين الجائزتين المرموقتين ريادة شركة واحة أيلة للتطوير في مجال الحفاظ على البيئة وتبنيها لأفضل الممارسات في كافة أنحاء مشروعها المستدام، ما أدى إلى تحويلها لإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم وتوظيفها للتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ الممارسات البيئية لدى مرتاديها وامتلاكها لأدوات التغيير الإيجابي على هذا الصعيد.

ويجسد هذا الاعتراف الدولي الرفيع، الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للسلامة العامة في شتى مواقعها عبر سلسلة ضوابط وإجراءات صارمة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لقضاء تجربة سياحية وتجربة سكن مبتكرة.

وعقب تسلمه الجائزتين خلال الحفل الذي استضافه معرض أبو ظبي الدولي للقوارب، أكد مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني أن نجاح أيلة في الحصول على جائزتين في فئتين من أصل 7 جوائز يؤكد تميّز وريادة أيلة في شؤون حماية البيئة والطبيعة والحفاظ على عناصر السلامة العامة.

وقال المعاني إن هذا النجاح يسلط الضوء على الإنجازات البارزة في مرسى أيلة، وصدارته العالمية وتبني نهج الابتكار ومتابعة التطور العالمي ومواصلة الإسهام بقوة في تنوع المنتج السياحي الوطني، حيث يواصل فريق العمل وأسرة أيلة جهدهم الدؤوب للارتقاء بمعايير السياحة والسكن، مع إيلاء أبعاد الاستدامة والحفاظ على السلامة العامة جل عنايتهم.

وباتت أيلة مصدر إلهام على صعيد تطوير منتجها السياحي المستدام والذي يراعي الحفاظ على السلامة العامة لكافة مرتاديه، ما حوّلها إلى وجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية تثري زوارها بمزيج من التجارب والأنشطة المنوعة.

وتمتاز أيلة بتوفير باقة من النشاطات بأعلى مستويات الجودة وتبني أحدث التقنيات وفقاً لرؤية مؤسسية تلتزم بالحفاظ على البيئة والسلامة العامة، من خلال توفير بنية تحتية رائدة، وفقاً لأرقى المستويات العالمية، مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة ما أهّلها لاعتراف دولي وإقليمي كمشروع مستدام ومتطور.

وتهدف "جوائز أبو ظبي البحريّة" إلى تكريم المرافق البحريّة الرائدة في المنطقة والتي تتميّز في مجال السلامة والخدمة والاستدامة والمبادرات البيئيّة وأفضل الممارسات وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومتاحة أمام جميع مالكي ومشغّلي المرافئ البحرية المرخّصة في المنطقة وتُشرف عليها لجنة من الخبراء الصناعيين من المؤسسات المرموقة والهيئات التنظيميّة في جميع أنحاء المنطقة.

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