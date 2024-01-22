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المساحة الجيولوجية توثّق أطول كهف في المملكة

1/22/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرّة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.
وقال أبا الخيل: إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وثّق أطول كهف في المملكة من "البازلت" يمتد طوله قرابة خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.
وعد هذا الكهف ثروة سياحية تغذّي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، إضافة إلى أنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.

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