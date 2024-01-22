المساحة الجيولوجية توثّق أطول كهف في المملكة

(MENAFN
- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرّة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.
وقال أبا الخيل: إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وثّق أطول كهف في المملكة من "البازلت" يمتد طوله قرابة خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.
وعد هذا الكهف ثروة سياحية تغذّي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، إضافة إلى أنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.
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