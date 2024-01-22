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دوقة يورك تكتشف إصابتها بالسرطان

1/22/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشفت سارة فيرجسون، دوقة يورك، إصابتها بسرطان الجلد الخبيث أثناء علاجها من سرطان الثدي.
وتم اكتشاف الورم الميلانيني بعد إزالة عدة شامات أثناء خضوعها لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، ويجري الأطباء تحليلاً لمعرفة ما إذا كان قد تم اكتشافه مبكراً.
وقال المتحدث الرسمي عن دوقة يورك: ((يبدو واضحاً أن التشخيص الآخر بعد فترة وجيزة من علاج سرطان الثدي كان مؤلماً، لكن الدوقة لا تزال في حالة معنوية جيدة)).
وسارة (64 عاماً) الزوجة السابقة للأمير أندرو وأم الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، كانت في السابق هدفاً مفضلاً للصحف الشعبية البريطانية.
ونشرت سارة فيرجسون السابقة، والمعروفة باسم ((فيرغي))، مذكراتها، وألَّفت عدداً من كتب الأطفال، إضافة إلى رواية رومانسية تاريخية للكبار.
وجاء هذا الإعلان بعد خمسة أيام من بيانين بشأن العائلة المالكة في بريطانيا، حيث خضعت كيت، أميرة ويلز، لعملية جراحية في البطن، وخضوع الملك تشارلز الثالث هذا الأسبوع لعلاج البروستاتا.

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