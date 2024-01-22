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انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الواجهة البحرية بحيرة الأربعين - جريدة الوطن السعودية

1/22/2024 2:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجز برنامج إعادة إحياء جدة التاريخية، من خلال الخطة التنفيذية وأهم الأعمال الجارية، المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية خلال عام 2023، التي تضمنت إزالة المرافق الأساسية والبنية التحتية، وذلك تمهيداً لبداية أعمال المرحلة الثانية التي ستبدأ في الربع الأول من العام الجاري 2024، وتشمل إعادة حفر المنطقة التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية، وإنشاء الرصيف البحري وتحسين جودة المياه.
وتأتي أهم ملامح المشروع، في تطوير الواجهة البحرية ضمن المخطط العام لمشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، حيث بدأ العمل عليه مطلع العام الماضي 2023، ويتضمن عدة مراحل؛ ويهدف مشروع الواجهة البحرية إلى إعادة مياه البحر إلى ميناء البنط لأقرب صورة ممكنة كانت عليه، في حين يحظى باهتمام خاص نظراً لقيمة الميناء التاريخية الكبيرة الممتدة لآلاف السنين وتأثيره الجوهري على جدة وأهلها وثقافتها.
وجرى ردم مناطق حول بحيرة الأربعين؛ بهدف أعمال التطوير مما أدى لتغيير في شكل البحيرة وأحدث تباعداً كبيراً بين الميناء والبحر؛ ويهدف المشروع إلى إعادة البحر إلى ميناء البنط، وبناء بيئة متكاملة تتوفر فيها مقومات طبيعية تشمل واجهات بحرية بطول 5 كيلومترات وتطوير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لها، بالإضافة لخلق بيئة مستدامة تحيط بالواجهة البحرية، والتي تمثل رافدًا اقتصاديًا ووجهة جاذبة للأعمال وتمكن المشاريع الثقافية والإبداعية.
ويشمل المشروع جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المنطقة المحيطة بالواجهة البحرية، والتي تحتوي على منطقة المارينا أو مرسى لليخوت، وتشتمل أيضًا على أحياء سكنية وفندقية جديدة شمال وجنوب البحيرة وأسواق ومطاعم ستسهم في خلق مجتمع سكني وتجاري مستدام.

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