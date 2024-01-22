ما قصة اعتزال عادل إمام للفن؟ - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد المخرج المصري رامي إمام، نهاية الأسبوع الماضي، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض، أن ابتعاد والده عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة راجع إلى رغبته في قضاء معظم أوقاته مع أحفاده، متجنبا الحسم في احتمالية اعتزال ((الزعيم)) للتمثيل.
وصرح رامي إمام، أن والده يُولّي عناية تامة لكافة أفراد أسرته، سيما أحفاده الثمانية، لذلك يفضّل الابتعاد عن الساحتين الفنية والإعلامية خلال الظرفية الراهنة من أجل التفرغ للعائلة.
ورغم أنه لم يُدلِ لتصريح يحسم صحة اعتزال عادل إمام للتمثيل من عدمها، إلا أن رامي إمام أكد عدم عزم والده خوض أي تجربة فنية جديدة في المستقبل القريب، ليبقى آخر ظهور لـ((الزعيم)) هو لعبه لدور البطولة في فيلم ((فالنتينو))، الذي جرى عرضه قبل أربع سنوات.
وأطلّ عادل إمام على الحاضرين لحفل ((جوي أوورد)) بالسعودية، نهاية الأسبوع المنصرم، من خلال رسالة صوتية، عبّر من خلالها عن اشتياقه لجمهوره العربي العريض))، ومطمئنا إياهم في الوقت نفسه بشأن حالته الصحية)).
تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لعادل إمام إعلاميا كان عبر قناة ((إم بي سي))، من خلال برنامج حواري، فيما أدلى بتصريحات هاتفية في برامج أخرى، عبر قنوات تلفزيونية مختلفة، لم تتعدّ مدتها دقيقتين.
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