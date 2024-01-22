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ما قصة اعتزال عادل إمام للفن؟ - جريدة الوطن السعودية

1/22/2024 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المخرج المصري رامي إمام، نهاية الأسبوع الماضي، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض، أن ابتعاد والده عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة راجع إلى رغبته في قضاء معظم أوقاته مع أحفاده، متجنبا الحسم في احتمالية اعتزال ((الزعيم)) للتمثيل.
وصرح رامي إمام، أن والده يُولّي عناية تامة لكافة أفراد أسرته، سيما أحفاده الثمانية، لذلك يفضّل الابتعاد عن الساحتين الفنية والإعلامية خلال الظرفية الراهنة من أجل التفرغ للعائلة.
ورغم أنه لم يُدلِ لتصريح يحسم صحة اعتزال عادل إمام للتمثيل من عدمها، إلا أن رامي إمام أكد عدم عزم والده خوض أي تجربة فنية جديدة في المستقبل القريب، ليبقى آخر ظهور لـ((الزعيم)) هو لعبه لدور البطولة في فيلم ((فالنتينو))، الذي جرى عرضه قبل أربع سنوات.
وأطلّ عادل إمام على الحاضرين لحفل ((جوي أوورد)) بالسعودية، نهاية الأسبوع المنصرم، من خلال رسالة صوتية، عبّر من خلالها عن اشتياقه لجمهوره العربي العريض))، ومطمئنا إياهم في الوقت نفسه بشأن حالته الصحية)).
تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لعادل إمام إعلاميا كان عبر قناة ((إم بي سي))، من خلال برنامج حواري، فيما أدلى بتصريحات هاتفية في برامج أخرى، عبر قنوات تلفزيونية مختلفة، لم تتعدّ مدتها دقيقتين.

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