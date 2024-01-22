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أغذية تزيد الإصابة بالأمراض القلبية

1/22/2024 2:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- اللحم الأحمر
الاستهلاك الكبير من اللحوم الحمراء يترافق مع ارتفاع تراكم الشحوم ضمن جدران الشرايين، إضافة إلى أن هذا النوع من اللحوم توجد به نسب عالية من الكوليسترول التي تسهم بتطور تصلب الشرايين.
2- اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة
اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة يستخدم في تحضيرها عديد من المواد الخطرة التي تسهم في إطالة مدة الحفظ، وتسهم هذه المواد برفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني، الذي يشكل خطراً بدوره على صحة القلب والشرايين.
3- الأطعمة المقلية والسمن
تحتوي الأطعمة المقلية والسمن على كميات عالية جداً من الدهون المشبعة والدهون المتحولة غير المشبعة، التي تزيد من خطر الأمراض القلبية. وذلك نتيجة تراكم الشحوم في الشرايين. إضافة إلى أن تناول هذه الأغذية يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المترافقة معها.
4- المشروبات السكرية
المشروبات السكرية وبخاصة الصودا ومشروبات الطاقة والعصائر الصناعية، تحوي نسبا عالية من السكريات، التي يؤدي استهلاكها اليومي إلى منح الجسم كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا يستخدمها. بالتالي يتم تحويلها إلى دهون يتم تخزينها في الجسم وتسهم بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

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