أغذية تزيد الإصابة بالأمراض القلبية

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- Al Watan) 1- اللحم الأحمر
الاستهلاك الكبير من اللحوم الحمراء يترافق مع ارتفاع تراكم الشحوم ضمن جدران الشرايين، إضافة إلى أن هذا النوع من اللحوم توجد به نسب عالية من الكوليسترول التي تسهم بتطور تصلب الشرايين.
2- اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة
اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة يستخدم في تحضيرها عديد من المواد الخطرة التي تسهم في إطالة مدة الحفظ، وتسهم هذه المواد برفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني، الذي يشكل خطراً بدوره على صحة القلب والشرايين.
3- الأطعمة المقلية والسمن
تحتوي الأطعمة المقلية والسمن على كميات عالية جداً من الدهون المشبعة والدهون المتحولة غير المشبعة، التي تزيد من خطر الأمراض القلبية. وذلك نتيجة تراكم الشحوم في الشرايين. إضافة إلى أن تناول هذه الأغذية يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المترافقة معها.
4- المشروبات السكرية
المشروبات السكرية وبخاصة الصودا ومشروبات الطاقة والعصائر الصناعية، تحوي نسبا عالية من السكريات، التي يؤدي استهلاكها اليومي إلى منح الجسم كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا يستخدمها. بالتالي يتم تحويلها إلى دهون يتم تخزينها في الجسم وتسهم بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
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