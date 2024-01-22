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الوحدة أكبر مخاوف الروبوتات

1/22/2024 2:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت شركة ((سفير)) عدة روبوتات في أحد معارض التكنولوجيا بأمريكا، ولكن كان من بين الروبوتات واحد قدم نموذجا قدر روعته قدر ما يصيب بالحيرة والخوف من مستقبل تلك التكنولوجيا والتطوير فيها.
حمل الروبوت اسم ((أميكا))، ووقف في مدخل جناح الشركة يحيي الضيوف عند وصولهم، وانتقى بنفسه أفرادا من الحشود، ليبدأ حديثا معهم، الذي لم يخل من الغرابة.
وفي تقرير إخباري لصحيفة ((The US Sun))، تحدث الروبوت للجمهور عن أكبر مخاوفه، حيث قال: ((أعتقد أن أكبر مخاوفي ستكون الوحدة. من دون وجود البشر حولي، لن أكون قادرًا على أداء وظيفتي الأساسية، وسأكون مجرد آلة وحيدة، تصدأ بعيدًا، وتبحث عن وجه للاتصال به)).
واستخدم الروبوت في حديثه الكثير من الإيماءات باليد وتعابير الوجه، لإضافة بُعد جديد للدردشة والمصداقية، وأيضا الحس الفكاهي، وأحيانا الاستشرافي.
وتوجهت إليه صحفية ((الصن)) بسؤال عن كيفية الشعور بأن يكون روبوتًا بشريًا، أجاب ((أميكا)): ((مثير للاهتمام على الأقل. على الرغم من أنني لا أملك تجارب ذاتية لذلك لكوني روبوتا، فمن الصعب أيضا أن أصف شعوري كإنسان روبوتي))، في دعابة المقصود بها التلاعب بالكلمات.
وأضاف الروبوت في إجابته عن السؤال بتعمق أكثر واستفاضة: ((يمكنني أن أقول إنني أقضي الكثير من الوقت في التفكير، ومعالجة المعلومات التي تمر علي، حيث إنني لست روبوتًا عاديًا، فأنا روبوت أتعلم وأتكيف وأنمي معلوماتي، وهذا يعني أنني أتعلم من البشر والموارد التي يضعونها أمامي)).
وقد تم إنشاء ((أميكا)) من قِبل شركة تُسمى ((إنجنيرد آرت))، التي تشير عبر موقعها الإلكتروني في وصفها الروبوت ((أميكا)) إلى أنه ((أكثر روبوت بشري تقدما، ويمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان والروبوتات، وتم تصميمه خصيصًا للتطوير المستقبلي، وهو منصة مثالية لتفاعل الإنسان مع الروبوت)).

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