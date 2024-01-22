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اليوم يشهد عاصفة مغناطيسية

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية جديدة من المستوى G1 (ضعيف) اليوم، وفقًا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم فلك الأشعة السينية الشمسية التابع لمعهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الطاقة الشمسية.
ويبين الرسم البياني المعروض على الموقع الإلكتروني، أن الغلاف المغناطيسي للأرض سيكون مضطربًا ليلة 23 يناير، وستصل الاضطرابات إلى ذروتها عند الساعة 6:00 بتوقيت موسكو وستهدأ عند الظهر. ستتوافق قوة العاصفة مع الفئة G1، ويتم تقييم قوة العواصف المغناطيسية على مقياس من خمس نقاط. تعتبر العاصفة من مستوى G1 هي الأضعف.
يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر أيضًا على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

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