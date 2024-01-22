فرسان تعيد روائع عمالقة الفن

(MENAFN
- Al Watan) أحيا ملتقى فرسان الشعري الثالث روائع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية وميادة الحناوي، وأعادها إلى الواجهة من جديد، إلى جانب الحضور الطاغي لأغاني فنان العرب محمد عبده، قبل أن يختتم الملتقى فعالياته بتنافس الشعراء والشاعرات على إحياء الأمسيات الشعرية، التي امتدت 3 أيام.
مشاركة
حوّل 30 شاعرا وشاعرة جزر فرسان إلى عرس أدبي ثقافي، شاركت فيه 12 دولة خليجية وعربية، وسط تنظيم جمعية الأدب المهنية. ويهدف الملتقى إلى مد جسور التواصل بين شعراء المملكة والوطن العربي المساهمين في المجال الأدبي والإبداعي، وتأكيد أهمية السياحة الثقافية، وما تخلقه من أدب شفيف، وإقامة الأمسيات الشعرية واللقاءات الأدبية على أحد شواطئ الجزيرة بعيدا عن الأماكن المغلقة والرتيبة.
مشاريع متعددة
أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب المهنية، عبدالله مفتاح، أن الملتقى يأتي ضمن مشاريع جمعية الأدب المتعددة والطموحة التي تأتي في مجملها وفق رؤية المملكة، بينما تتوسع جمعية الأدب بجهودها في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة من خلال برنامج سفرائها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الجمعية التي انطلقت في الثامن من سبتمبر 2023 بمتابعة وتوجيهات وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
معرض تشكيلي
شهد معرض الفن التشكيلي والحرف اليدوية اهتماما من زوار جزر فرسان والمشاركين في فعاليات ملتقى فرسان الشعري السنوي الثالث، بينما قدَّم 20 حرفيًا وحرفية عبر مشاركتهم في المعرض إنتاجًا متميزًا من الحرف البحرية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز، التي تمثل أبرز المهن والحرف والصناعات اليدوية التي تمتاز بها محافظة فرسان.
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