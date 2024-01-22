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فرسان تعيد روائع عمالقة الفن

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أحيا ملتقى فرسان الشعري الثالث روائع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية وميادة الحناوي، وأعادها إلى الواجهة من جديد، إلى جانب الحضور الطاغي لأغاني فنان العرب محمد عبده، قبل أن يختتم الملتقى فعالياته بتنافس الشعراء والشاعرات على إحياء الأمسيات الشعرية، التي امتدت 3 أيام.
مشاركة
حوّل 30 شاعرا وشاعرة جزر فرسان إلى عرس أدبي ثقافي، شاركت فيه 12 دولة خليجية وعربية، وسط تنظيم جمعية الأدب المهنية. ويهدف الملتقى إلى مد جسور التواصل بين شعراء المملكة والوطن العربي المساهمين في المجال الأدبي والإبداعي، وتأكيد أهمية السياحة الثقافية، وما تخلقه من أدب شفيف، وإقامة الأمسيات الشعرية واللقاءات الأدبية على أحد شواطئ الجزيرة بعيدا عن الأماكن المغلقة والرتيبة.
مشاريع متعددة
أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب المهنية، عبدالله مفتاح، أن الملتقى يأتي ضمن مشاريع جمعية الأدب المتعددة والطموحة التي تأتي في مجملها وفق رؤية المملكة، بينما تتوسع جمعية الأدب بجهودها في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة من خلال برنامج سفرائها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الجمعية التي انطلقت في الثامن من سبتمبر 2023 بمتابعة وتوجيهات وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
معرض تشكيلي
شهد معرض الفن التشكيلي والحرف اليدوية اهتماما من زوار جزر فرسان والمشاركين في فعاليات ملتقى فرسان الشعري السنوي الثالث، بينما قدَّم 20 حرفيًا وحرفية عبر مشاركتهم في المعرض إنتاجًا متميزًا من الحرف البحرية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز، التي تمثل أبرز المهن والحرف والصناعات اليدوية التي تمتاز بها محافظة فرسان.

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