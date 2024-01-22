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نشر الثقافة المالية بالابتدائيات

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصى تربويون وتربويات في مدارس الأحساء، بالتوسع في تطبيق مبادرة: ((تقدير المتعلم للقيمة الوظيفية للرياضيات))، ومعرفة كيفية تطبيق الرياضيات التي يتعلمونها في المرحلة الابتدائية في حياتهم اليومية عن طريق نشر الثقافة المالية التي تعنى بالادخار، وكيفية استخدام احتياجاتهم من المال في صفوف طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية، لإعداد جيل يشارك في تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية الحالية والمستقبلية والتكييف معها.
الحصول على البطاقة
حققت المبادرة، نجاحًا في تطبيقها في مدرسة ابتدائية الإحسان للطفولة المبكرة في مدينة الجشة التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، البالغ عدد الطلاب فيها 571 طالبًا وطالبة، ومن بين تلك النجاحات والمكاسب من المبادرة: إدارة الطالب للمصروف اليومي ورفع مستوى الثقافة المالية وكيفية التعامل مع الحسابات المصرفية، غرس ثقافه الادخار في داخل المجتمع وعلى المستوى الفردي، بناء اتجاه إيجابي للرياضيات، معرفة كيفية تطبيق الرياضيات التي يتعلمونها في المرحلة الابتدائية في حياتهم اليومية، إبراز أهمية الرياضيات للمتعلم وقيمتها الوظيفية مما يكون له الأثر في دافعيته للتعلم الرياضيات، تزويد المتعلمين بطرائق متعددة للتفكير وتساعد على صناعة القرارات الذكية وحل المشكلات، زيادة القدرة على الحساب الذهني بسبب تصوراتهم حول الرياضيات وفائدتها التطبيقية، تقبل أولياء الأمور وسرعة المبادرة، سرعة وسهولة التسجيل والحصول على البطاقة.
فلسفة الرياضيات
أوضح قائمون على المبادرة في المدرسة، أن من بين أهدافها: رفع المستوى التحصيلي لدى الطالب، وبناء اتجاه إيجابي نحو الرياضيات، بناء التعلم ذي المعنى والحس بجمال المعرفة وذلك بتحقيق فلسفة الخبرات المتكاملة بين الرياضيات والمواد الأخرى، ونقل المتعلم من إطار المعرفة النظرية إلى إطار المعرفة التطبيقية، التي تمكنه من توظيف المعرفة في المواقف المتباينة، زيادة خبرات الأفراد نحو الخدمات المالية، التي تقدمها القطاعات المالية، واكتساب ثقافة الادخار مبكرًا لدى الطالب، توجيه سلوكهم الاستهلاكي، مشاركة الطالب في عملية الاختيار واتخاذ القرار، وتنمية مهارات التلاميذ المالية والتعامل مع الأنشطة التي يقوم بها التلاميذ من اكتساب أو إنفاق من خلال التعامل مع احتياجاته اليومية، وتقدير القيمة الوظيفية للرياضيات واقتناع المتعلم بفائدة وأهمية الرياضيات التطبيقية في الحياة مما يكون له الأثر في دافعيته لتعلم الرياضيات، وتعويد الطالب على الاقتصاد والتوفير واستثمار ما لديهم وتقليل الفاقد في الاستهلاك في نواحي الحياة، وتزويد الطالب بمهارات إدارية لإدارة وقتهم ومالهم وإلمامهم بمفاهيم محاسبيه، وكيفية إعداد ميزانية شخصية.

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