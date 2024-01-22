نشر الثقافة المالية بالابتدائيات

(MENAFN
- Al Watan) أوصى تربويون وتربويات في مدارس الأحساء، بالتوسع في تطبيق مبادرة: ((تقدير المتعلم للقيمة الوظيفية للرياضيات))، ومعرفة كيفية تطبيق الرياضيات التي يتعلمونها في المرحلة الابتدائية في حياتهم اليومية عن طريق نشر الثقافة المالية التي تعنى بالادخار، وكيفية استخدام احتياجاتهم من المال في صفوف طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية، لإعداد جيل يشارك في تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية الحالية والمستقبلية والتكييف معها.
الحصول على البطاقة
حققت المبادرة، نجاحًا في تطبيقها في مدرسة ابتدائية الإحسان للطفولة المبكرة في مدينة الجشة التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، البالغ عدد الطلاب فيها 571 طالبًا وطالبة، ومن بين تلك النجاحات والمكاسب من المبادرة: إدارة الطالب للمصروف اليومي ورفع مستوى الثقافة المالية وكيفية التعامل مع الحسابات المصرفية، غرس ثقافه الادخار في داخل المجتمع وعلى المستوى الفردي، بناء اتجاه إيجابي للرياضيات، معرفة كيفية تطبيق الرياضيات التي يتعلمونها في المرحلة الابتدائية في حياتهم اليومية، إبراز أهمية الرياضيات للمتعلم وقيمتها الوظيفية مما يكون له الأثر في دافعيته للتعلم الرياضيات، تزويد المتعلمين بطرائق متعددة للتفكير وتساعد على صناعة القرارات الذكية وحل المشكلات، زيادة القدرة على الحساب الذهني بسبب تصوراتهم حول الرياضيات وفائدتها التطبيقية، تقبل أولياء الأمور وسرعة المبادرة، سرعة وسهولة التسجيل والحصول على البطاقة.
فلسفة الرياضيات
أوضح قائمون على المبادرة في المدرسة، أن من بين أهدافها: رفع المستوى التحصيلي لدى الطالب، وبناء اتجاه إيجابي نحو الرياضيات، بناء التعلم ذي المعنى والحس بجمال المعرفة وذلك بتحقيق فلسفة الخبرات المتكاملة بين الرياضيات والمواد الأخرى، ونقل المتعلم من إطار المعرفة النظرية إلى إطار المعرفة التطبيقية، التي تمكنه من توظيف المعرفة في المواقف المتباينة، زيادة خبرات الأفراد نحو الخدمات المالية، التي تقدمها القطاعات المالية، واكتساب ثقافة الادخار مبكرًا لدى الطالب، توجيه سلوكهم الاستهلاكي، مشاركة الطالب في عملية الاختيار واتخاذ القرار، وتنمية مهارات التلاميذ المالية والتعامل مع الأنشطة التي يقوم بها التلاميذ من اكتساب أو إنفاق من خلال التعامل مع احتياجاته اليومية، وتقدير القيمة الوظيفية للرياضيات واقتناع المتعلم بفائدة وأهمية الرياضيات التطبيقية في الحياة مما يكون له الأثر في دافعيته لتعلم الرياضيات، وتعويد الطالب على الاقتصاد والتوفير واستثمار ما لديهم وتقليل الفاقد في الاستهلاك في نواحي الحياة، وتزويد الطالب بمهارات إدارية لإدارة وقتهم ومالهم وإلمامهم بمفاهيم محاسبيه، وكيفية إعداد ميزانية شخصية.
MENAFN22012024000089011017ID1107752656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.