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الخطيب: إنفاق السياح في العاصمة تضاعف بعد موسم الرياض

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، أن إنفاق السياح في الرياض ارتفع بمقدار الضعف بعد موسم الرياض، مشيرا إلى أن الغرف الجديدة التي أعلنت من 250 إلى 300 ألف غرفة جديدة.
وقال الخطيب خلال مشاركته في "منتدى مستقبل العقار" الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض: "لدينا كل ما يبحث عنه السائح في المملكة ،وسنصبح الأهم في القطاع السياحي عالميا".
وبين الوزير أنه من المهم إدراج العنصر البشري السعودي في القطاع السياحي لشرح الثقافة السعودية للزائر الأجنبي.

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