الخطيب: إنفاق السياح في العاصمة تضاعف بعد موسم الرياض

(MENAFN
- Al Watan) كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، أن إنفاق السياح في الرياض ارتفع بمقدار الضعف بعد موسم الرياض، مشيرا إلى أن الغرف الجديدة التي أعلنت من 250 إلى 300 ألف غرفة جديدة.
وقال الخطيب خلال مشاركته في "منتدى مستقبل العقار" الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض: "لدينا كل ما يبحث عنه السائح في المملكة ،وسنصبح الأهم في القطاع السياحي عالميا".
وبين الوزير أنه من المهم إدراج العنصر البشري السعودي في القطاع السياحي لشرح الثقافة السعودية للزائر الأجنبي.
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