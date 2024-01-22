Tuesday, 23 January 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر الأسهم السعودية يكسب أكثر من 100 نقطة

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100نقطة عند مستوى 12110 نقاط وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 133شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

MENAFN22012024000089011017ID1107752653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث