مؤشر الأسهم السعودية يكسب أكثر من 100 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يكسب أكثر من 100 نقطة
التاريخ
1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100نقطة عند مستوى 12110 نقاط وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 133شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
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