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أرامكو تبرم عقدين لبناء منشآت غاز

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت شركة "أرامكو" مشروعا مشتركا ما بين شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية وشركة "سينوبك" الصينية، لتطوير منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في السعودية، بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار.
وبحسب بيان لشركة "تكنيكاس ريونيداس" للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية، تشارك الشركة الإسبانية بنسبة 65% من المشروع المشترك، فيما تشارك الشركة الصينية بنسبة 35%.
وأضافت "أرامكو" أن أعمال المشروع سيتم تطويرها على أساس عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاء، حيث يتضمن العقد الأول بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المسال في مشروع الرياس، والمرافق المشتركة في مشروع الرياس والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين تجزئة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لإنتاج غاز الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان.

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