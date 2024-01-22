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مختصون يوصون بالتوسع في فحوصات ما قبل الزواج

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت الجمعية السعودية للطب الوراثي ممثلة بفرعها في المنطقة الجنوبية، المؤتمر الأول للطب الوراثي في منطقة جازان، بعنوان " دور الوراثة في التخصصات الطبية الأخرى" الذي انعقد على مدى يومين حضورياً وعبر الزوم بحضور 150 مشاركاً من أطباء الوراثة من إستشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي ، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.
وأكد المتحدث الرسمي للجمعية البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني، أن نجاح المؤتمر ترجمة لجهود الحكومة الرشيدة لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن والجهود الصحية للجمعية ورفع مستوى الوعي المنشود لمواجهة الأمراض الوراثية، منوهاً بمشاركة زملائه من المتحدثين، وفرق العمل من الخبرات الوطنية في مثل هذا الحدث الطبي الكبير الذي استهدفت الجمعية من خلاله رفع مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية.
وأفاد أن المؤتمر شهد مشاركة 14 متحدثاً من المملكة وخارجها استعرضوا مراحل تطور الطب الوراثي في منطقة جازان، والأمراض الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض الوراثية الاستقلابية الناتجة عن برنامج الفحص المبكر للمواليد، والأمراض الوراثية الاستقلابية الأكثر انتشاراً في منطقة جازان، والأمراض الوراثية المنتشرة في الفئة العمرية التي تجاوزت 15 عاماً، كما شملت الجلسات أمراض المخ والأعصاب الوراثية المنتشرة لذات الفئة العمرية، وكذلك أمراض المخ والأعصاب الوراثية المنتشرة بين الأطفال، موضحاً أن المؤتمر شهد العديد من المواضيع التي شملت أمراض القلب الوراثية، أمراض الدم الوراثية، أمراض الكلى الوراثية ، أمراض العظام الوراثية، أمراض الكبد الوراثية، كما سلط المؤتمر الضوء على مرض أولمان الوراثي ، والفحوصات الوراثية ، وكذلك التطور العلاجي للأمراض الوراثية، و العلاج الجيني حاضراً ومستقبلاً ، والوقاية والإرشاد الوراثي ، مستعرضاً كذلك نماذج للأمراض الوراثية صعبة التشخيص، وأخيراً أفضل الطرق التشخصية والعلاجية لمرض المخ والأعصاب CLN2.
من جهته، كشف رئيس اللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر الدكتور علي العواجي عن توصيات المؤتمر التي دعت إلى دعم برنامج فحص ما قبل الزواج وزيادة عدد الأمراض التي يشمل فحصها لتتجاوز الفحص الحالي لمرضي الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، وزيادة هذه الفحوصات مستقبلاً لتشمل الكثير من الأمراض التي يمكن تفاديها بهذا الفحص، والتوسع في الفحص المبكر للمواليد حتى يتم التمكن من تلافي الكثير من الأمراض عند اكتشافها والتدخل المبكر لمعالجتها، كما حثت التوصيات الخريجين والخريجات على التخصص في الطب الوراثي، والإرشاد الوراثي والتغذية لتغطية العجز الموجود حالياً من المختصين في الوراثة لخدمة المرضى في مناطق المملكة.

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