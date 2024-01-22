رابطة المحترفين تحدد مواعيد 5 جولات

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد إقامة مباريات الجولات من الـ20 ، وحتى الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، الذي سيستأنف في الـ 15 من فبراير المقبل، بمواجهتين في انطلاق الجولة الـ20، التي تبدأ بمباراة أبها وضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فيما تجري المواجهة الأخرى بين الخليج والاتفاق على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.
في اليوم التالي، تتواصل الجولة بمواجهة ضمك أمام الشباب على ملعب نادي ضمك، ومباراة الأخدود و الأهلي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويستضيف الوحدة الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وفي الـ17 من فبراير يتقابل الحزم والفيحاء على ملعب الأول، ويتواجه النصر والفتح على ملعب الأول بارك، وفي ختام الجولة في الـ18 من الشهر المقبل، يلتقي الهلال نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويستقبل الاتحاد ضيفه الرياض، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
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