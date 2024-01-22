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رابطة المحترفين تحدد مواعيد 5 جولات

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد إقامة مباريات الجولات من الـ20 ، وحتى الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، الذي سيستأنف في الـ 15 من فبراير المقبل، بمواجهتين في انطلاق الجولة الـ20، التي تبدأ بمباراة أبها وضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فيما تجري المواجهة الأخرى بين الخليج والاتفاق على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.
في اليوم التالي، تتواصل الجولة بمواجهة ضمك أمام الشباب على ملعب نادي ضمك، ومباراة الأخدود و الأهلي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويستضيف الوحدة الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وفي الـ17 من فبراير يتقابل الحزم والفيحاء على ملعب الأول، ويتواجه النصر والفتح على ملعب الأول بارك، وفي ختام الجولة في الـ18 من الشهر المقبل، يلتقي الهلال نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويستقبل الاتحاد ضيفه الرياض، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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