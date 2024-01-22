وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي
التاريخ
1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من وزراء خارجية الدول العربية.
وسيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
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