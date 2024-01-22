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وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

1/22/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من وزراء خارجية الدول العربية.
وسيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

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