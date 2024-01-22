صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 25295

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 25 ألفا و295 شهيدا، والإصابات إلى 63 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيانها إنه في اليوم الـ108 للحرب "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
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