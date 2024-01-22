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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 25295

1/22/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 25 ألفا و295 شهيدا، والإصابات إلى 63 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيانها إنه في اليوم الـ108 للحرب "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

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