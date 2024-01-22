بانيجا يودع الليث بأرقام مميزة

(MENAFN
- Al Watan) أنهت إدارة الشباب علاقتها مع المحترف الأرجنتيني إيفر بانيجا عن صفوف الليث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. واتفق اللاعب مع إدارة النادي، على كافة الأمور المالية والتعاقدية خلال الساعات الماضية، لإنهاء التعاقد بين الطرفين. ونجح بانيجا في كتابة أرقام مميزة مع الشباب، حيث لعب 108 مباريات رسمية، وسجل 22 هدفا، بينها 14 من ركلة جزاء، كما صنع 25 هدفا. وحصل بانيجا مع الليث على 21 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء. وكانت إدارة الشباب أعلنت حصولها على شهادة الكفاءة المالية، مما يتيح للفريق، تسجيل صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
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