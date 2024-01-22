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بانيجا يودع الليث بأرقام مميزة

1/22/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة الشباب علاقتها مع المحترف الأرجنتيني إيفر بانيجا عن صفوف الليث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. واتفق اللاعب مع إدارة النادي، على كافة الأمور المالية والتعاقدية خلال الساعات الماضية، لإنهاء التعاقد بين الطرفين. ونجح بانيجا في كتابة أرقام مميزة مع الشباب، حيث لعب 108 مباريات رسمية، وسجل 22 هدفا، بينها 14 من ركلة جزاء، كما صنع 25 هدفا. وحصل بانيجا مع الليث على 21 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء. وكانت إدارة الشباب أعلنت حصولها على شهادة الكفاءة المالية، مما يتيح للفريق، تسجيل صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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