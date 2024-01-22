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مبادرات توعوية بالعاصمة المقدسة

1/22/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المبادرات التوعوية، تهدف إلى القضاء على مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن أولى هذه المبادرات انطلقت في شمال وغرب منطقة العتيبية بمكة المكرمة تحت عنوان ((معاً لتكن مكة أجمل))، وتهدف إلى القضاء على ظاهرة ترك السيارات الخربة والمهملة في الشوارع والأحياء السكنية، عبر وضع الملصقات على السيارات التالفة لإيضاح خطورة هذه الظاهرة والحد منها، حيث تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع بلدية العتيبية الفرعية وبمشاركة 20 متطوعاً.
ونوهت بأن ذلك يأتي استكمالا لمبادرة ((معاً لتكن مكة أجمل))، حيث أطلقت الأمانة في الوقت نفسه مبادرة ((توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات)) في شمال وشرق منطقة العتيبية، وبمشاركة 20 متطوعاً.

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