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انتهاء المرحلة الأولى من تطوير واجهة جدة التاريخية

1/22/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت المرحلة الأولى لمشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية رسميا أمس، وهو جزء من الرؤية الشاملة لتطوير المنطقة التي تحتوى على المارينا ومرسى لليخوت وأحياء سكنية فندقية جديدة، ستكون في شمال وجنوب الواجهة البحرية، وأسواق ومطاعم ستجعل المنطقة سكنية واجتماعية مستدامة.
وأكدت مصادر لـ((الوطن)) أن أعمال المرحلة الثانية ستتم في الربع الأول من عام 2024، وهي إعادة حفر المنطقة التي ردمت خلال العقود الماضية.
وبدأ العمل بمشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلته الأولى بإعادة حفر منطقة البحر التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية، فيما سيتم في المرحلة الثانية معالجة تلوث مياه بحيرة الأربعين، وتطوير بنية تحتية لبناء منطقة حضرية وواجهة بحرية، كما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع بناء مرسى لليخوت ومسطحات خضراء وجسور للمشاة ومرافق عامة، لتكوين نسيج عمراني مستدام في البلد.
ويهدف برنامج تطوير جدة التاريخية إلى استثمار التاريخ والعناصر الثقافية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية، وتطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي، إلى جانب إبراز المعالم التراثية وتعزيز أهميتها، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر إيجاد بيئة متكاملة بمساحات خضراء وواجهات بحرية حيوية.

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