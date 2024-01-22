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رمضان يعجل فتح المشروعات في المدينة

1/22/2024 2:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهم اقتراب دخول شهر رمضان في تعجيل افتتاح عدد من مشروعات الطرق الحيوية في المدينة المنورة، وهو ما سوف يخلق حالة من الانسيابية، لاسيما وأن المشروعات التي جرى تدشينها مؤخرًا، تتقاطع مع تقاطعات محورية، ويؤدي بعض منها من وإلى المسجد النبوي الشريف.
كان أخر المشروعات التي جرى تدشينها، الاثنين، من قبل أمانة المدينة المنورة، مشروعي جسر تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله ((الدائري الثاني))، ونفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، وذلك ضمن خططها الرامية لتحسين انسيابية الحركة المرورية في طرق وتقاطعات المدينة، وتسهيل التنقل للأهالي والزوار من وإلى أبرز المواقع الحيوية.
ومن بين المشروعات التي جرى تدشينها، جسر طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله، ويبلغ طوله 202 متر طولي، وتم تصميمه بنظام القطاع الصندوقي والشد اللاحق، حيث تم تنفيذ أكثر من 10830 مترًا مكعبًا من الخرسانة المسلحة، و185 طنًا من حديد التسليح، وأكثر من 105 أطنان من حديد مسبق الإجهاد، ويتكون ((الجسر)) من 4 محاور ومنزل ومطلع بنظام (MSE)، ويبلغ عرض الجسر 8 أمتار لكل اتجاه، وحارتين رئيسيتين عرض كل حارة مرورية 3.5 م، فيما يبلغ عدد حارات الخدمة بجوار الجسر 3 حارات لكل اتجاه، ودوارنين أسفل الجسر، حيث سيسهم الجسر في تسهيل حركة التنقل للأهالي والزوار للوصول لمسجد الخندق، ومسجد القبلتين، وحي الفتح وحي القبلتين، ومستشفى الملك فهد، وكذلك الجامعة الإسلامية.
وسيسهم نفق طريق خالد بن الوليد في تسهيل الحركة المرورية والتنقل والوصول لطريق الملك عبدالله ومسجد الخندق، ومسجد القبلتين، وحي الفتح وحي القبلتين، إضافة إلى حي سلطانة ومستشفى الملك فهد والجامعة الإسلامية، وقد تم تصميمه بنظام الجدران الاستنادية، والكمرات مسبقة الإجهاد في المنطقة المغلقة أسفل طريق سلطانة بـ88 كمرة، حيث تم تنفيذ أكتر من 33300 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و5700 طن من حديد التسليح، وأكثر من 91 طنًا من حديد مسبق الإجهاد للكمرات، ويبلغ عرض النفق 12.25 مترًا لكل اتجاه، وعدد الحارات الرئيسية 3 حارات في كل اتجاه بعرض 3.5 م، إضافة إلى 3 حارات لطريق الخدمة في كل اتجاه جوار النفق، ودوارنين في أعلاه، إلى جانب 3 حارات بطريق سلطانة أعلى المنطقة المغلقة بعرض 3.5 م لكل حارة.
وقبل ذلك بفترة طويلة جرى تدشين مشروع جسر الملك عبدالعزيز المتقاطع مع الدائري الثاني، والذي يضم جسرين في أعلى طريق الملك عبدالله، ويبلغ عدد حاراته الرئيسية ثلاث حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى حارة مسار حافلات النقل الترددي لكل اتجاه، مشيرةً إلى أنها قد قامت من أجل إنجاز المشروع بتنفيذ أكثر من 30.000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و9000 طن من حديد التسليح، وأكثر من 450 طنًا من الحديد مسبق الإجهاد، إلى جانب 4200 متر مسطح من جدران التربة المسلحة المكسوة بحجر المدينة الطبيعي، بمساحة 1650 مترًا مسطحًا، و3000 متر من الحواجز الخرسانية.
أعقب ذلك تدشين جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ((الدائري الثاني))، بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع، ويأتي الجسر بعرض 20 مترًا بمسارين لكل اتجاه، وتم تركيب 53 لوحةً إرشادية، وزراعة ما يزيد على 5000 شجرة على جنبات الطريق وفي منتصفه، وكذلك تنفيذ 1800 متر من الأرصفة التي يتجاوز متوسط العرض فيها الـ7 أمتار، بهدف سهولة التنقل للمشاة دون أي عوائق.

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