جيه إل إل: 268 ألف وحدة إجمالى المخزون من الوحدات السكنية فى القاهرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن سوق الوحدات السكنية فى القاهرة شهد دخول 23 ألف وحدة فى عام 2023 ليرتفع إجمالى المخزون من الوحدات السكنية إلى ما يقرب من 268 ألف وحدة.
وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه فى عام 2024، من المتوقع إنجاز حوالى 33 ألف وحدة، معظمها شقق ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات.
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وقال أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر:“شهدت السوق الثانوية ارتفاعاً جديداً وملحوظاً فى أسعار البيع والإيجار، ولاسيما خلال الربع الأخير من عام 2023، وجاء هذا الارتفاع تماشياً مع الضغوط التضخمية المرتفعة والطلب النشط من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة”.
وفى مدينة السادس من أكتوبر، ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 56% مقارنةً بنسبة 63% فى القاهرة الجديدة، بينما ارتفعت الإيجارات فى المدينتين بنسبة 25% و30% على الترتيب.
وتوقعت شركة“جيه إل إل” أن تستمر أسعار البيع فى القاهرة فى الارتفاع على المدى القصير إلى المتوسط.
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