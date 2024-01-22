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جيه إل إل: 268 ألف وحدة إجمالى المخزون من الوحدات السكنية فى القاهرة

1/22/2024 2:22:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن سوق الوحدات السكنية فى القاهرة شهد دخول 23 ألف وحدة فى عام 2023 ليرتفع إجمالى المخزون من الوحدات السكنية إلى ما يقرب من 268 ألف وحدة.

وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه فى عام 2024، من المتوقع إنجاز حوالى 33 ألف وحدة، معظمها شقق ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات.

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وقال أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر:“شهدت السوق الثانوية ارتفاعاً جديداً وملحوظاً فى أسعار البيع والإيجار، ولاسيما خلال الربع الأخير من عام 2023، وجاء هذا الارتفاع تماشياً مع الضغوط التضخمية المرتفعة والطلب النشط من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة”.

وفى مدينة السادس من أكتوبر، ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 56% مقارنةً بنسبة 63% فى القاهرة الجديدة، بينما ارتفعت الإيجارات فى المدينتين بنسبة 25% و30% على الترتيب.

وتوقعت شركة“جيه إل إل” أن تستمر أسعار البيع فى القاهرة فى الارتفاع على المدى القصير إلى المتوسط.

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