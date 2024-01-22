ارتفاع الأسهم الأمريكية وإس آند بي وداو جونز يسجلان مستويين قياسيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، مع هدوء المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية، وفي ظل تقييم المستثمرين لموسم نتائج أعمال الشركات.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% أو نحو 113 نقطة إلى 37977 نقطة، وهو مستوى قياسي، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.45% إلى 4861 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع جديد، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.65% إلى 15414 نقطة.
في نهاية تعاملات الجمعة، سجل مؤشر“داو جونز” مستوى قياسيًا مرتفعًا للمرة الثانية هذا العام، فيما نجح“إس آند بي 500” في تجاوز مستواه القياسي السابق المسجل في يناير 2022.
ويركز المستثمرون الآن على نتائج أعمال الشركات، والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بالتضخم، مع تقييم فرص تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي وبدء خفض الفائدة هذا العام.
وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 46% تقريبًا لبدء خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، في انخفاض حاد من نحو 81% في الأسبوع الماضي، ومع ذلك، هناك آمال في خفضها بشكل قوي في وقت لاحق.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752641
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