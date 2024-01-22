ارتفاع الأسهم الأمريكية وإس آند بي وداو جونز يسجلان مستويين قياسيين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، مع هدوء المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية، وفي ظل تقييم المستثمرين لموسم نتائج أعمال الشركات.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.30% أو نحو 113 نقطة إلى 37977 نقطة، وهو مستوى قياسي، في تمام الساعة 05:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على وقع ايجابي تباين أسواق الخليج مع ترقب نتائج أعمال الشركات ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب بيانات اقتصادية

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.45% إلى 4861 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع جديد، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.65% إلى 15414 نقطة.

في نهاية تعاملات الجمعة، سجل مؤشر“داو جونز” مستوى قياسيًا مرتفعًا للمرة الثانية هذا العام، فيما نجح“إس آند بي 500” في تجاوز مستواه القياسي السابق المسجل في يناير 2022.

ويركز المستثمرون الآن على نتائج أعمال الشركات، والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بالتضخم، مع تقييم فرص تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي وبدء خفض الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 46% تقريبًا لبدء خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، في انخفاض حاد من نحو 81% في الأسبوع الماضي، ومع ذلك، هناك آمال في خفضها بشكل قوي في وقت لاحق.

المصدر: