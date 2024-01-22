4 دول تستحوذ على 80% من صادرات الفحم الروسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإثنين، إن اعتماد روسيا بشأن صادرات الفحم قد تزايد على بعض الدول، لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت الإدارة، أن الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والهند تعد حاليًا أكبر مستوردي الفحم الروسي، حيث استقبلت هذه الدول أكثر من 80% من الصادرات خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، مقارنة بنسبة 47% في الفترة من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022.
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وبحسب التقرير، انخفضت واردات الدول الأوروبية من الفحم الروسي بنسبة 57% بين هاتين الفترتين، بينما ظلت واردات الفحم العالمية من روسيا ثابتة نسبيًا، عند حوالي 233 مليون طن، وواصل المستوردون الأربعة تلقي أكثر من 80% من صادرات الفحم كل شهر بعد أغسطس 2023.
وفي حين استوردت الصين 104 ملايين طن قصير خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، بزيادة قدرها 73% عن الـ 12 شهرًا السابقة، استوردت كوريا الجنوبية 34 مليون طن (+44%)، وبلغت واردات تركيا 30 مليون طن (+120%)، فيما صدرت روسيا للهند 29 مليون طن (+159%).
ويتوافق هذا التحول التجاري مع زيادة صادرات الفحم من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ الكامل في أغسطس 2022، كما أصدرت أمريكا واليابان وأستراليا ودول أخرى عقوبات خلال هذه الفترة الزمنية.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752640
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