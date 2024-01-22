4 دول تستحوذ على 80% من صادرات الفحم الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإثنين، إن اعتماد روسيا بشأن صادرات الفحم قد تزايد على بعض الدول، لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الإدارة، أن الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والهند تعد حاليًا أكبر مستوردي الفحم الروسي، حيث استقبلت هذه الدول أكثر من 80% من الصادرات خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، مقارنة بنسبة 47% في الفترة من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022.

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وبحسب التقرير، انخفضت واردات الدول الأوروبية من الفحم الروسي بنسبة 57% بين هاتين الفترتين، بينما ظلت واردات الفحم العالمية من روسيا ثابتة نسبيًا، عند حوالي 233 مليون طن، وواصل المستوردون الأربعة تلقي أكثر من 80% من صادرات الفحم كل شهر بعد أغسطس 2023.

وفي حين استوردت الصين 104 ملايين طن قصير خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، بزيادة قدرها 73% عن الـ 12 شهرًا السابقة، استوردت كوريا الجنوبية 34 مليون طن (+44%)، وبلغت واردات تركيا 30 مليون طن (+120%)، فيما صدرت روسيا للهند 29 مليون طن (+159%).

ويتوافق هذا التحول التجاري مع زيادة صادرات الفحم من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ الكامل في أغسطس 2022، كما أصدرت أمريكا واليابان وأستراليا ودول أخرى عقوبات خلال هذه الفترة الزمنية.

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