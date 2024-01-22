أوكرانيا وبولندا تبحثان الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال توسك – حسبما ذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية – إن البلدين مستعدان لإنهاء المحادثات بشأن الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة.
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وأضاف أن الحكومة البولندية ستواصل دعم أوكرانيا لأسباب أخلاقية، ومن أجل أمن بولندا القومي أيضًا، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني على أن تعمل بولندا على مساعدة أوكرانيا في جميع جوانب عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752639
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