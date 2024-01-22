أوكرانيا وبولندا تبحثان الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال توسك – حسبما ذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية – إن البلدين مستعدان لإنهاء المحادثات بشأن الاستثمارات في الإنتاج المشترك للذخائر والأسلحة.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على وقع ايجابي تباين أسواق الخليج مع ترقب نتائج أعمال الشركات ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب بيانات اقتصادية

وأضاف أن الحكومة البولندية ستواصل دعم أوكرانيا لأسباب أخلاقية، ومن أجل أمن بولندا القومي أيضًا، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني على أن تعمل بولندا على مساعدة أوكرانيا في جميع جوانب عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: