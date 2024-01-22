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بنك الاستثمار الأوروبي يقرض أسبانيا 225 مليون يورو لتحديث شبكة القطارات

1/22/2024 2:22:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين عن تمويل أسبانيا 225 مليون يورو لتحديث شبكة قطارات عالية السرعة.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يغطي شراء قطارات وقاطرات وتحديث مشروعات الشحن وتنفيذ النظام الأوروبي لإدارة حركة السكك الحديدية في بعض القاطرات الحالية وتدابير الحد من الضوضاء لـ 2900 عربة.

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وأكد البنك أنه يعمل مع الجانب الإسباني على نحو وثيق في مشاريع تشجع الاستثمارات الطويلة الأجل في مجال النقل المستدام والتحول نحو النقل بالسكك الحديدية، والتي تعود بفوائد على البيئة، مما يساعد على الحد من ازدحام حركة المرور على الطرق وتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المصدر:

MENAFN22012024000202011048ID1107752638

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