بنك الاستثمار الأوروبي يقرض أسبانيا 225 مليون يورو لتحديث شبكة القطارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين عن تمويل أسبانيا 225 مليون يورو لتحديث شبكة قطارات عالية السرعة.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يغطي شراء قطارات وقاطرات وتحديث مشروعات الشحن وتنفيذ النظام الأوروبي لإدارة حركة السكك الحديدية في بعض القاطرات الحالية وتدابير الحد من الضوضاء لـ 2900 عربة.
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وأكد البنك أنه يعمل مع الجانب الإسباني على نحو وثيق في مشاريع تشجع الاستثمارات الطويلة الأجل في مجال النقل المستدام والتحول نحو النقل بالسكك الحديدية، والتي تعود بفوائد على البيئة، مما يساعد على الحد من ازدحام حركة المرور على الطرق وتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752638
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